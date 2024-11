¿Quién viene a 'Cuerpos especiales' esta semana? Los invitados del 11 al 15 de noviembre

Los madrugones valen la pena si son para pasarlos con Eva Soriano y Nacho García.

Las legañas, los humeantes cafés y el tráfico de camino al trabajo cobran sentido si de fondo suena la melodía que endulza cualquier tristeza. No hay dramas si al otro lado del transistor están los colaboradores más gamberros de la radio, esos sinvergüenzas que no temen a represalias, a los que no les da miedo el hate, ni las críticas. Un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.

Lunes 11 de noviembre - Álvaro Surma (Niña Polaca) y Mar Rojo

¡Doble entrevista! Nos visita el líder de Niña Polaca, que tiene tres sold out en la Riviera por delante, y los chicos de Mar Rojo, que experimentan con el rock y el folk urbano y nos contarán todos los detalles del Festival Som Valencia. Además, Elena Beltrán nos hace un nuevo ranking a ritmo de reguetón y Juan Sanguino se viene con un nuevo salseo del mundo pop. Lo que necesitas saber, sí o sí.

Martes 12 de noviembre - Ruslana

La última generación de Operación Triunfo ya pisa fuerte y, tras la inolvidable visita de Juanjo y Martin, Ruslana nos cuenta qué planes tiene entre manos tras la publicación de su último tema, La balada. Saray Cerro nos enchufa el arte en vena y Arturo Paniagua nos lleva a un nuevo viaje en el tiempo para descubrir los hits de otra era.

Miércoles 13 de noviembre - Silvia Abril

De comedia va la cosa... Tiene pinta de que el miércoles va a ser un despiporre absoluto. La cómica Silvia Abril se une a Santos Solano, que trae terapia psicológica, y Diego Arroyo afina ya su guitarra para repartir unos buenos zascas musicales.

Jueves 14 de noviembre - Angy

Una cantante y actriz 360. Angy se pasa por el estudio de Cuerpos especiales para contarnos todos los detalles de su libro Bonito desastre. Miguel Campos y la cinéfila María Guerra también se apuntan.

Viernes 15 de noviembre - Mina El Hammani

Cerramos la semana con una de las actrices más top. Lalachus recibe a Mina El Hammani, que no sabemos si se dejará asesorar por la abogada de cabecera Laura del Val, ni si le dará miedo el Expediente Bertus semanal.

