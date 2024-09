David Bustamante confiesa que le hicieron 'bullying' en Operación Triunfo

La carrera de David Bustamante ha sido una de las más prolíficas de entre los artistas españoles de los últimos años. A sus 42 años, debutó con 19 años en la primera edición del talent showOperación Triunfo en 2001 y aún sigue desvelando detalles inéditos de su experiencia en la Academia.

"A mí me hicieron bullying en OT, por ser un adelantado en mostrar cómo un chico, un hombre, lloraba en público", ha recordado en una entrevista con el diario El País a razón del lanzamiento de Inédito, su nuevo álbum. "Perdona, es que yo inventé la deconstrucción masculina: me criticaban por llorón, y hoy, gracias a Dios, con la evolución de la sociedad, ya no se ven esas cosas de forma negativa", ha sentenciado.

Una sensibilidad que ha sido la mejor herramienta de cara a la composición deInédito, un disco en el que quería "tener las mejores canciones posibles". Me puse a escribir casi como terapia (durante la pandemia), y, cuando tuve unas cuantas, se las di a escuchar a mis amigos, a mi familia, y me dijeron: Es ahora (...) Es el momento de apostar", ha explicado en referencia a que este es el primer álbum compuesto íntegramente por el cántabro.

Por otro lado, David Bustamante también ha explicado que es "muy pejiguero" en cuanto a las letras. "No me gusta cambiar acentos, me gusta que la cuarta frase resuma la anterior, y, sobre todo, me gusta que me emocione yo y me ponga la piel de gallina cuando estoy componiendo".

"Tengo el disco de mi vida", ha resumido a lo largo de su conversación con la periodista Luz Sánchez Mellado. "No he querido cantar bonito, sino desde dentro. Hay despecho, desamor, amor, acoso, relaciones tóxicas, romanticismo, sexo sin necesidad de ser explícito. Me abro en canal".

Además, se ha mostrado como “un hombre sencillo” con una forma de relacionarse "de verdad", alejado de redes sociales o farándula, y que busca brindar a su hija "muchísimo amor". "Mi hija ha tenido una vida privilegiada (...) no le compro los bolsos, los modelitos y los caprichos y todo lo que quiere. Lo que hago es cogerla de la mano y preguntarle qué le pasa, y lo dejo todo por estar con ella", ha indicado.