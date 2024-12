Quién es Wally López: DJ, su edad, su nombre real y su relación con Madonna

Wally López se ha convertido en uno de los DJs 'marca España' más mediáticos por su presencia continua en medios de comunicación. A sus espaldas tiene una larga trayectoria en la música, la cual continúa completando con nuevos proyectos.

Tras ese curioso nombre artístico se esconde Ángel David López. Nació en el barrio madrileño de San Blas en 1976, y además de DJ es productor de música house, su género musical favorito.

Además de su música, lo que es realmente reconocible del artista es su voz como locutor, la cual ha sonado en muchos programas radiofónicos. Tampoco pasan desapercibidas sus peculiares cuadradas de color verde. El DJ consiguió convertir este complemento personal en una moda a nivel mundial.

Los inicios de Wally López

Con tan solo 13 años, Wally López comenzó su carrera musical. De hecho, es considerado uno de los pioneros del género house. Su gran inquietud por la música le llevó a compaginar la carrera como pinchadiscos con la de productor.

En el año 2000 decide lanzar su sello Weekend Records, y se atreve a remezclar a artistas como Tiësto, Marco V, Valentino Kanzyani, Dirty Vegas, Bob Sinclar y Robbie Rivera. También ha remezclado temas de artistas pop de la talla de Mónica Naranjo, Miguel Bosé y La Oreja de Van Gogh.

Ese año fue importante en la carrera de Wally, pues también lanzó el que se convertiría en su primer hit internacional, Amman.

A este éxito le siguen títulos como Patricia Never leaves the House y Disco Night. Sus temas son pinchados por todo el mundo. De hecho, Steve Lawler le llega a nombrar 'El Hombre del momento'. De hecho, en 2004 se vuelve más internacional aún al remezclar Just a Little more love para David Guetta, lo que se transforma en un éxito mundial.

A partir de ahí, Wally López comenzó a recopilar distintos reconocimientos y a ser uno de los nombres más destacados de salas y discotecas de entornos como Londres, Barcelona, Ibiza y París.

En 2001, Wally López decide crear La Factoria Discos, actualmente conocido como TheFactoria, pero también un subsello de carácter underground llamado Fórmula Records y otro sello, Fat XL. Todos ellos forman parte del Grupo Factomania en el que él es el presidente. La empresa cuenta con diversas áreas, como una agencia de management, label management y la tienda de ropa Tremenda Shop.

Además, Wally López es un reconocido conductor radial. De hecho, su trabajo radiofónico fue incluso emitido en inglés para emisoras de Bélgica, Francia, Italia y Rusia. En Europa Fm hemos tenido el honor de tenerlo como locutor, y ha presentado los espacios musicales Insomia y Más Wally Tarde.

¿Qué une a Wally López y a Madonna?

Tal es el éxito de Wally López que se ha recorrido los cinco continentes y ha recibido multitud de premios y nominaciones, como el Best Internacional Newcommer.

Además, como curiosidad hay que mencionar que se convirtió en el primer DJ español en haber sido invitado a actuar en un concierto de Madonna en 2008.

Su celebración con La Roja

Wally López se convirtió en uno de los protagonistas del verano de 2024 al ser el encargado de recibir a la Selección Española en Madrid tras su victoria en la Eurocopa. Con su faceta de animador musical, se subió al escenario con los jugadores que consiguieron la victoria.

A él se unieron otras personalidades como Isabel Aaiún, quien consiguió que su tema Potra Salvaje se convierta en una de las canciones favoritas de La Roja, pero también Aitana, que improvisó su actuación.