Quién en Wally López, el Dj encargado de recibir a los jugadores de la Selección española

La Selección Española ha conseguido su cuarta Eurocopa, y su llegada a España se hará por todo lo alto. De hecho, será el DJ Wally López quien recibirá a La Roja para darle la bienvenida por todo lo alto.

Wally López es un animador musical que se subirá al escenario con los jugadores que han conseguido la victoria, y lo hará tras las intervenciones de Ibai Llanos y el presentador Saúl Ramos.

A él se unirán otras personalidades como Isabel Aaiún, quien ha conseguido que su tema Potra Salvaje se convierta en una de las canciones favoritas de la Selección, y deleitará al público con una actuación en directo.

Un DJ muy mediático

Para quienes no lo conozcan, cabe destacar que tras Wally López se encuentra Ángel David López Álvarez. Nació en 1976 en el barrio madrileño de San Blas, y desde los 13 años supo que su pasión era pinchar música. Así lo hizo desde bien pronto en emisoras locales.

Con el tiempo, Wally López se convirtió en una de las voces más reconocidas de la radio. De hecho, en los últimos años destacan sus programas en Europa FM, donde ha presentado los espacios musicales Insomia y Más Wally Tarde.

Un pionero en la música house

Wally López es considerado como uno de los pioneros de la música house en España, y su gran inquietud lo llevó a iniciar su carrera como productor en el año 2000. Desde su sello Weekend Records, el DJ ha trabajado con artistas como Tiësto, Dirty Vega y David Guetta, entre otros.

También ha remezclado temas de artistas pop de la talla de Mónica Naranjo, Miguel Bosé y La Oreja de Van Gogh.

Fue en 2001 cuando Wally López creó la discográfica La Factoría Discos, que actualmente es conocida como The Factoría. Además, entre sus temas más conocidos se encuentran Amman, Patricia Never Leaves the House y My Absolut track.

Las gafas verdes como sello de identidad

Todo artista tiene un sello de identidad más o menos destacado, y en el caso de Wally López son sus gafas cuadradas de color verde. El DJ consiguió convertir este complemento personal en una moda a nivel mundial.

Wally López y Madonna

Tal es el éxito de Wally López que se ha recorrido los cinco continentes y ha recibido multitud de premios y nominaciones, como el Best Internacional Newcommer.

Además, como curiosidad hay que mencionar que se convirtió en el primer DJ español en haber sido invitado a actuar en un concierto de Madonna en 2008.