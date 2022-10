¿Quién es Yoly Saa? Conoce a la cantante que empezó como futbolista profesional

2022 ha sido el año del despegue de esta cantante gallega Yoly Saa. En abril publicó su primer disco, A golpes de fe, y ahora la televisión le está permitiendo darse a conocer como una de las jóvenes promesas de la música que avanza con paso firme.

La cantante pontevedresa de 28 años vive en Madrid desde hace cinco años. A la capital llegó buscando su oportunidad como cantante, venciendo su timidez y su miedo a enfrentarse a la gente desde el escenario. A ello le ayudó comenzar cantando en el metro, experiencia de la que guarda un buen recuerdo.

“Es muy fácil tocar para gente que ha pagado para verte, pero es muy difícil ponerte en un sitio como el metro sabiendo que a la mayoría de la gente la estás molestando y a la que tú le das igual. Era una especie de reto y ha acabado siendo un aprendizaje brutal a la hora de desenvolverme en un escenario”, confesó en una entrevistas en 20 minutos.

Con el apoyo de Andrés Suárez y Álex Ubago

Cuando tomó la decisión de abandonar su casa, Saa estudiaba para ser profesora y era jugadora profesional de fútbol sala. "La vida que llevaba no me hacía feliz del todo y no quería estar en el sofá de mi casa con 60 años pensando que no lo había intentado", le contó a Sara Carbonero.

Saa comenzó a tocar la guitarra a los 13 años. “Mi padre es un poco el culpable de todo esto, porque ya me cantaba boleros, como el de Contigo aprendí, y yo ya me emocionaba”, comentó sobre su afición por la música en La Voz de Galicia. A él le ha dedicado el tema Salvavidas de su disco.

La gallega se presentó al casting de la primera edición de La Voz y, aunque llegó hasta la última audición, no la cogieron. Poco tiempo después, en 2013, se dio a conocer en YouTube con un cover de Lucha De Gigantes, la mítica canción de Antonio Vega, grabada en acústico en un bar de Pontevedra. La versión llegó hasta algunos artistas que creyeron en su talento y en sus posibilidades.

Entre esos artistas están Andrés Suárez, que la apadrinó y la llevó como telonera en algunos de sus conciertos, y Álex Ubago, con quien canta el tema Destinados en el disco 20 años del músico alavés. Además, ha compuesto temas para Luz Casal y Malú.

Con su primer disco bajo el brazo, de gira por España y con una discográfica apostando por ella, Saa ha visto su sueño cumplido, un sueño por el que lo dejó todo. “A veces tengo la sensación de que esto no me está pasando a mí”, se sinceró en TVE.

Salud mental y libertad sexual

La cantante gallega disfruta ahora de un gran momento y no tiene reparos en denunciar el lado oscuro del mundo de la música. En la canción Tirano, la artista habla de una persona que encontró en la música y se refiera a “una parte de la industria en la que yo no creo”, contó en Crónica Directo.

Tampoco tiene ningún inconveniente en reconocer que sufrió ansiedad y depresión, y que sigue visitando a su psicóloga a la que agradece haberle sacado de ahí.

En el lado positivo, Yoly Saa se muestra libre a la hora de reconocer su identidad sexual, celebra la libertad y presumir de ser “Lesbiana n1 de España”.

Así explicaba en la revista Shangay su compromiso con el colectivo LGTBIQ+: “A mí me sale hablar de feminismo y del colectivo LGTBIQ+ porque he vivido situaciones complicadas y sé que no voy a cambiar el mundo, pero si lo que hago puede hacerle la vida más fácil a los que vienen detrás, lo voy a hacer. Si puedo visibilizar ciertas cosas que a día de hoy todavía cuesta aceptar, lo voy a hacer, siempre que me sienta cómoda y comprometida”