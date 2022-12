Sole Giménez es una de las artistas con más renombre y relevancia del panorama nacional. No solo está triunfando actualmente con su carrera musical en solitario, sino que durante varios años fue la voz de Presuntos Implicados, un grupo que arrasó con canciones como Todas las flores.

La artista nació en París, aunque con cinco años se mudó con sus padres a Yecla (Murcia), donde pasó la mayor parte de su juventud. Desde siempre, reconoció que quería dedicarse a la música y llegó a unirse a un coro religioso de niñas que compaginaba con sus estudios.

Sus inicios y su paso por Presuntos Implicados

Su hermano Juan Luis compartía su afición por la música y en 1983 se presentaron a un concurso de RNE bajo el nombre Presuntos Implicados con el tema Miss Circuitos. Lo ganaron y aquello fue el punto de inflexión de ambos. En ese momento decidieron formar el grupo con el mismo nombre y se unieron al guitarrista Pablo Gómez.

Durante 23 años, Sole estuvo al frente de este grupo que se convirtió en clave de la música de los 80. Discos como Ser de agua, El pan y la sal o La noche consiguieron millones de ventas y ella tuvo la oportunidad de colaborar con artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Joaquín Sabina.

Por qué se fue de Presuntos Implicados

En 2006, la cantante se despidió de la banda para emprender su carrera en solitario. A través de un comunicado, aseguró que se trataba de "la decisión más difícil y dolorosa de su vida" pero debía "afrontar la vida con honestidad reconociendo el cansancio y agotamiento". Aun así, lo más llamativo fue la confesión de Sole que dijo tener "una forma distinta de entender las relaciones".

Ni ella ni el resto de integrantes del momento contaron que había sucedido, pero se fue una tensa pelea que incluso hizo que dejaran de hablarse durante muchos años. En una entrevista con Diez minutos en 2021, ella desveló que "no tiene ningún contacto con ellos", a excepción de su hermano.

En estos años, Sole ha ido soltando pequeños comentarios sobre su brusca salida de Presuntos Implicados, aunque en todos ellos el mensaje ha sido el mismo: no tiene ninguna intención de unirse al grupo.

Presuntos Implicados // Getty Images

Su paso por el Consejo Valenciano de Cultura

Sole Giménez ha compaginado su carrera como solista con varios cargos en la política. En 2014 entró en el Consejo Valenciano de Cultura con la función de asesorar a la Generalitat en cuestiones de esta índole. La cantante ocupó este puesto hasta 2018, donde estuvo acompañada de otras personas de renombre como Blanca Pons, bisnieta de Joaquín Sorolla.

En una charla con 20 minutos en 2014, reflexionó sobre este puesto y dijo que solo lo había aceptado porque "era una forma de que su profesión estuviera representada" y tenía el compromiso de "cambiar las cosas y mejorar". Aun así, negó completamente que fuera a aceptar un puesto político porque "no se sentía identificada".

Su matrimonio con Thomas Engel y sus dos hijos

La artista ha sido capaz de mantener su vida privada de forma muy discreta. En 1990 se casó con Thomas Engel, un alemán afincado en Valencia con el que tuvo dos hijos: Alba y Álvaro, y del que se divorció posteriormente. En varias entrevistas llegó a contar que su separación de Presuntos Implicados le había dolido más que su divorcio.

Su hija Alba ha heredado el talento y la vocación artística de su madre y durante el confinamiento de 2020 comenzaron a cantar juntas y a subir los videos a redes. "Quien me conoce de verdad sabe que siempre me ha dado vergüenza cantar... pero este parón vital me ha hecho pensar y valorar las cosas que me llenan y las que me sobran, y cantar me llena. Mucho", dijo en uno de ellos.

Pero esto ha llegado a más porque incluso la joven ha colaborado en uno de los discos de Sole, Mujeres de Música Vol. 2, con la canción Volver.

La actual pareja de Sole Giménez

Actualmente Sole mantiene una relación a distancia con otro ciudadano alemán llamado Franz.

De hecho, uno de los momentos más duros que ha pasado recientemente fue durante la pandemia de coronavirus, ya que al estar las fronteras cerradas no podían verse. "Hoy y siempre estoy contigo aunque nos separen días y kilómetros... Qué la prueba de la distancia nos haga más fuertes y conscientes de todo lo que nos une... y que la alegría de tu sonrisa nunca me falte!!! Todo mi amor para mi amor!!! Merkel!! Déjanos vernos!!!! COVID!!! Desaparece!!", compartió en Instagram con una imagen en la que aparecen juntos.

Sin duda, Sole ha demostrado a lo largo de toda su carrera que tiene todo lo necesario para triunfar en la música, no importa cuales sean las circunstancias.