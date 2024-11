Quién es Yotuel: su matrimonio con Beatriz Luengo, sus hijos y sus canciones más famosas como compositor

Yotuel Romero es un cantante, rapero, compositor, actor y modelo cubano que en España se dio a conocer en la mítica serie Un paso Adelante. Desde entonces se deja ver por la pequeña pantalla de nuestro país, pero sobre todo se deja escuchar en su música.

El intérprete siempre ha estado vinculado al arte. De hecho primero empezó en la música con el grupo Amenaza, para dar más tarde paso a la banda Orishas. Con este último sacó varios álbumes y consiguió algunas nominaciones a los premios Grammy.

Su faceta artística la ha compaginado siempre con la activista, pues es nacido en La Habana, por lo que siempre ha reivindicado lo mejor para Cuba. De hecho, ha sido uno de los rostros más destacados entre famosos por las Protestas en Cuba de 2021.

Pero por si todavía no sitúas a Yotuel en el mapa, te contamos los datos más destacados de su vida profesional y personal.

Sus canciones más conocidas

Yotuel Romero tiene una vida como cantante en solitario, y algunos de sus éxitos como vocalista son Patria y vida, Suerte, Me gusta, Juntos somos más y Rakata. Pero, además de poner voz a muchas canciones, también está detrás de otros hits, algo que pasa más desapercibido.

Y es que Yotuel está detrás de temas de artistas como Chayanne y Ricky Martin. Entre ellos destaca la canción Madre Tierra (Oye), la cual la escribió junto a René Touret y otros nombres. De Chayanne también ha estado detrás de Choka Choka, la colaboración con Ozuna.

El cubano también compuso la exitosa canción La Mordidita, de Ricky Martin, y también otros conocidos títulos del cantante como Adiós y Fiebre. Otra famosa canción que ha compuesto Yotuel es Corazón, de Daddy Yankee y Claudia Leitte.

Su historia de amor con Beatriz Luengo

Yotuel Romero conoció al amor de su vida precisamente donde se dio a conocer en España: en Un paso adelante. El bailarían hacía de novio en la ficción de Lola, el personaje encarnado por Beatriz Luengo, y desde entonces han sido inseparables.

La cantante ha contado en diversas ocasiones cómo conoció a su marido: "Me dijeron que fuera a conocerle porque iba a interpretar a mi novio en la temporada [...] Cuando abrí la puerta, me lo encontré en calzoncillos". Según, la bailarina, Yotuel es un hombre fuerte: "Cogió una pulmonía porque iba a París en invierno con chanclas y pantalones cortos".

Beatriz Luengo y Yotuel | GTRES

La pareja se casó en 2008, y desde entonces han formado una familia y han creado un bonito proyecto profesional en común. Escuelas de baile, documentales y canciones producidas y creadas por ambos son algunos de los trabajos que comparten los artistas.

Muestran siempre que pueden su gran amor. De hecho, la pareja repitió su boda en 2021 para celebrar su amor en el mismo lugar donde pasaron pro altar por primera vez, Las Vegas. "Como te dije saltándome los votos del cura, ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel ni porque tenemos dos hijos preciosos sino porque sigamos mirándonos así", compartió Beatriz de ese momento tan especial.

Según Beatriz, aunque sus padres querían que su hija tuviera una pareja con "horario fijo" y no un rapero, aceptaron con mucho cariño al artista. La propia actriz compartió un post del primer día que se conocieron, el que acompañó con unas bonitas palabras sobre el actor: "Lo conocí a los 18 años cuando todavía no sabía si quería un piercing o unas mechas californianas, y ya sabía que lo quería a él incondicionalmente. Era una mezcla de hormonas, intuición, hormigas en el estómago y mi almohada la que me decía que no me equivocaba".

Yotuel, padre de tres hijos

Antes de estar con la bailarina, Yotuel ya se había convertido en padre de 'Yotuelito', fruto de una relación anterior cuando era muy joven. Pero fue en 2015, cuando el cubano dio el paso de tener hijos con Beatriz, y formaron la que es ahora una gran familia.

El primer vástago en común es D'Angelo, quien desde muy pequeño demostró que la sangre de artista corría por sus venas. Cinco años después, precisamente en la pandemia por Covid, nació Zoe, la pequeña de la casa.

Mientras que al primogénito de la pareja le llaman cariñosamente Didi, el nombre de la segunda fue escogido en honor a la madre de Yotuel, ya fallecida. Toda la familia vive actualmente en Miami, disfrutando de su vida personal y profesional.

Los niños se han convertido en la mayor ocupación de Yotuel y Beatriz, y pese al éxito musical de ambos, sus prioridades son los pequeños. Tengo una meta como mamá y la quiero cumplir. Y tengo otra como artista, que también. Entonces ahí me manejo", dijo Beatriz públicamente tras tener a Zoe.

Pero parece que D'Angelo y Zoe no serán los únicos niños que ocuparán el corazón de Yotuel. Según ha comentado Beatriz Luengo en alguna ocasión, podría venir otro en camino: "Tengo la ilusión de la adopción. Como mujer, siempre he tenido el deseo de dar vidas y salvar vidas. Desde que era adolescente sabía que iba a tardar en tener hijos".