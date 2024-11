La actriz Esmeralda Moya: cuántos hijos tiene, la enfermedad de su padre y sus dos matrimonios

Su cara es del todo conocida por su trayectoria en televisión. Esmeralda Moya es una actriz que lleva desde principios de los 2000 protagonizando series de distinta índole que la hacen una intérprete muy presente en la industria audiovisual nacional.

Nacida en Torrejón de Ardoz (Madrid) en 1985, entre los proyectos más relevantes de su carrera se encuentra Los protegidos, 90-60-90, diario secreto de una adolescente y Tierra de lobos. Pero no siempre se dedicó a la actuación: Moya empezó como modelo, y de hecho triunfó a nivel nacional e internacional.

De hecho, la actriz y modelo vivió junto a su madre en distintas ciudades, como Tokio, París, Londres, Milán y Nueva York, pero desde que debutara en la pequeña pantalla con Círculo Rojo no ha dejado de trabajar como intérprete, donde ha encontrado su verdadera pasión.

En cuanto a películas, Esmeralda Moya ha participado en títulos como Solo química, Clara no es nombre de mujer y Sin novedad. Ahora deslumbra en Eva & Nicole, la nueva serie de Atresplayer.

Y aunque nos sepamos al dedillo la trayectoria profesional de Moya, lo cierto es que su lado más personal también se ha dejado entrever a lo largo de los años. La actriz cuenta con un lado más íntimo con alegrías, pero también con altibajos.

La vida sentimental de Esmeralda

La vida sentimental de Esmeralda Moya ha estado marcada principalmente por dos hombres, que han sido los padres de sus hijos, pero, sobre todo, han sido sus dos maridos.

La actriz pasó por el altar en 2012 con el actor Carlos García. Ambos se conocieron grabando la serie Homicidios, pero tan solo un año después, al poco de de tener a su primer y único hijo en común en 2013, se divorciaron. Eso sí: la pareja se reconcilió un año después, y finalmente estuvieron juntos cuatro años más.

Tras este amor, llegó en 2018 su actual pareja: el militar Jaime Llopis Juan. Actualmente es piloto de caza. Por ello, pasa largas temporadas fuera de casa, lo que hace que la de Torrejón de Ardoz se desplace por todo el mundo para verle.

Dos años después de comenzar su relación, decidieron darse el 'sí, quiero', y poco después nació la segunda hija de la actriz.

Esmeralda le dedica bonitas palabras a su marido siempre que puede: “Gracias, Jaime, por cuidarnos tanto a todos. Por demostrarme siempre que me quieres y que soy lo más importante para ti. Y sé que es cierto, por eso lo puedo decir".

Sus dos hijos, Bastián y Amalia

La actriz tiene así dos hijos: su primogénito, Bastián, que ya tiene 11 años, y su pequeña Amalia, de tres. Siempre ha sido muy transparente con su maternidad, y así ha contado en redes sociales: "Ser madre de mis dos hijos me flipa, me apasiona y me inspira para salir cada día a luchar".

La actriz no descarta tener un tercer hijo, pero de momento vive su maternidad con sus dos hijos, a los que quiere con locura.

La enfermedad de su padre

Cabe destacar los roles de Esmeralda Moya fuera del trabajo: la actriz es esposa, madre, hermana e hija. Y este último papel de su vida ha cobrado especial relevancia en los últimos años, pues su padre padece una complicada enfermedad que necesita gran atención.

Ángel Moya, a sus 64 años, sufre párkinson. Aunque siempre ha llevado una vida sana con mucho deporte, el padre de Esmeralda sufrió un derrame cerebral a los 55 años, lo que detonó en la enfermedad actual. Fue la propia actriz quien notó que a su padre le pasaba algo. y tras someterlo a unas pruebas médicas el diagnóstico le dio la razón.

"Te quiero muchísimo. Papá, siempre voy a estar contigo, nunca te voy a soltar. Fue duro [afrontar que tenía la enfermedad] porque nunca te esperas que tus padres se pongan malos... De pequeña rezaba para que mis padres no me faltasen nunca. Yo a mi padre siempre le he visto luchar. [Su enfermedad] Me cayó como una losa", expresó Moya en público.

Entre sus dos hijos, Ángel y Esmeralda, y su mujer, Isabel Cañas, el hombre puede sobrellevar el párkinson. Y es que lleva casado desde hace más de 40 años, y fruto de su sólido matrimonio ha formado una gran familia que ahora, más que nunca, es un pilar fundamental de su vida.

En palabras de la propia Esmeralda Moya: "Los caminos de mis padres se cruzaron cuando mi madre tenía 16 y mi padre 19 años. Desde ese día no se han separado, digamos que han crecido y evolucionado el uno con el otro, se conocen a la perfección y yo diría que no sabrían vivir el uno sin el otro".

De hecho, la actriz les dedicó a sus padres unas palabras muy especiales en su 41º aniversario: "Siempre han sido una pareja y unos padres ejemplares, dedicados en cuerpo y alma a sus hijos (y ahora nietos). He tenido la suerte de ver a mis padres enamorados, dialogantes ante la adversidad, sin una sola falta de respeto, yendo a todas partes juntos, unidos cada día, en cada etapa y siempre felices. Han luchado muchísimo por mi hermano y por mí, por nuestra felicidad, por nuestros oficios, por nuestros sueños. Nos han guiado e inculcado el amor y el respeto, apoyándonos en nuestras decisiones personales, con la mano tendida y con las puertas abiertas de su hogar para lo que necesitáramos".

No obstante, la enfermedad de Ángel Moya avanza rápidamente, y así lo contó Esmeralda hace unos meses: "Para el 2023 pedí que la evolución de la enfermedad de mi padre no fuera a más y que avanzara muy lentamente. Por desgracia, la vida me sorprendió con todo lo contrario".

"Mi padre es un hombre fuerte y valiente. Mi padre lucha y es un león, siempre lo ha sido y nunca dejará de serlo. Además, es mi héroe, la persona (junto a mi madre) que me ha enseñado a ser una mujer libre e independiente, el hombre que me ha enseñado a defenderme en la vida sin prejuicio ni rencor", expresó la actriz de Los Protegidos en redes sociales.

Asimismo, contó: "Mi padre lucha cada día para que su movilidad, sus fuerzas y sus ganas no se vean afectadas con el paso de los días y su cabeza no nos abandone… Al principio, cuando empezó todo, no encontrábamos explicación ni sabíamos por donde tirar para ayudarle, nos llegó como una losa que no sabíamos mover para ver la luz… porque las personas no estamos preparadas para encajar cuando llega las cosas de manera inesperada. Pero hemos tenido un gran apoyo de amigos, médicos y de la asociación y enseguida, nos hicimos con ello y mi madre le habilitó la casa para que estuviera cómodo y feliz".