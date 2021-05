Quim Gutiérrez, sin camiseta: los mejores abdominales del cine español

Se trata de uno de los intérpretes más conocidos del cine español y a sus 40 años, Quim Gutierrez puede presumir de seguir en primera línea en un mundo en el que no es fácil mantenerse. Sin embargo, su amplia trayectoria le avala como gran actor y sus seguidores como el sex symbol español que más pasiones despierta.

El actor, que ahora vive en el campo, no descuida los entrenamientos para mantener su forma física. "Me da la sensación de que lo que impone más es el número 40, esa cifra tan redonda, porque en realidad, quizás porque practico deporte, intento comer correctamente y me cuido, me siento muy bien", contaba a la revista Men's Health.

La disciplina es su gran aliada a la hora de no perder la rutina de entrenamiento. "Es lo único que funciona, y entenderla como un tiempo que te dedicas a ti mismo, a cuidarte, como algo que te da beneficios desde el minuto uno", explica el actor, que durante la cuarentena hizo ejercicio en casa pero siempre ha sido un aficionado al gimnasio. En su cuenta de Instagram son varias las fotografías que ha colgado frente al espejo del gym.

Además de mantenerse en forma gracias al ejercicio físico, Quim Gutiérrez también cuida su piel con determinados productos de belleza. Las mascarillas, por ejemplo, le sirvan para "reparar superficies".

No cabe duda de que el actor tiene un gran atractivo físico, algo que le ayuda a ser reclamo de marcas como Loewe, para quien ha trabajo como embajador de su perfume masculino.

Quim Gutiérrez está a punto de estrenar la segunda temporada de El Vecino, que llega el 21 de mayo a Netflix, pero el intérprete es tan exigente consigo mismo que volvería a rodar todo lo que ya ha hecho solo para mejorarlo. "Me siento muy afortunado, pero soy muy exigente. ¿Qué si me falta algo por hacer? Pues claro, de entrada rodar todo lo que he rodado, pero mejor", dijo a Men's Health.