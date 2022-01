Raphael: sus problemas con el alcohol y las enfermedades derivadas de su adicción

Raphael es una de las grandes estrellas de la música española, además de ser reconocido internacionalmente. A sus 78 años, y con 60 sobre los escenarios, sigue siendo un artista de los pies a la cabeza. Pero durante su carrera ha vivido momentos duros que le han hecho tomarse la vida de otra manera.

Los problemas de Raphael con el alcohol

La bebida ha sido uno de los peores enemigos de Raphael. En el año 1985 le diagnosticaron hepatitis B a raíz de su adicción al alcohol. Fue en 2015 cuando se abrió con Bertín Osborne y habló de manera sincera sobre su problema, como nunca antes lo había hecho con ningún medio.

"Es una enfermedad tan traicionera que no da la cara nunca", empezaba diciendo Raphael. El cantante contó que nunca había bebido ni fumado y que llevaba una vida muy sana, aunque casi sin darse cuenta eso comenzó a cambiar. “Empecé a beber botellas de esas pequeñas de los hoteles porque me hacían dormir”, confesó a Bertín.

El autor de Mi gran noche no se daba cuenta de lo que le estaba pasando y jamás pensó en achacar sus problemas de salud a su consumo de alcohol. "Nunca pensé, cuando empecé a notar síntomas, en el dichoso botellín para dormir", explicó. A raíz de esto, Raphael alargó su estancia en Barcelona para que su mujer, Natalia Figueroa, no descubriese su problema.

Su trasplante de hígado

Al terminar una gira por Valencia el cantante se decidió por ir al hospital, y pese a la gravedad de su enfermedad, no quería someterse a ninguna operación. Fue Enrique Moreno, miembro de la Real Academia de Medicina, quien logró convencerlo. “Al principio yo no quería, pero cuando me lo planteó el profesor Enrique Moreno vi que era el único camino y me entregué a él totalmente”.

"Tenía una de las complicaciones más graves que hay dentro de la cirrosis hepática", contó el propio cirujano en televisión.

Fue entonces cuando el cantante tomó la decisión de operarse y entró en quirófano el 1 de abril de 2003 para realizarse un trasplante de riñón por los problemas derivados de su consumo de alcohol.

Su mujer también habló de lo difícil que fue esta etapa para ella en un vídeo durante la entrevista con Osborne: “Fue muy duro, prefiero casi no hablar de ello porque prefiero que se quede como en un mal sueño”.

La segunda vida de Raphael

Una vez realizado el trasplante, Raphael empezó "una segunda vida" y, entre sus nuevos propósitos, está impulsar la donación de órganos. Desde la Fundación Carlos Slim y Héroes por la vida, dedicadas a la salud y a promover el trasplante de órganos, el cantante lanzó un mensaje ese 2015 en un vídeo para animar a todo el mundo a hacerse donante de órganos.

“Créanme cuando les digo que yo soy el vivo ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer, ser donantes. No se lleve allá lo que ya no sirve”. Con este mensaje Raphael buscaba suscitar a la gente el valor y la solidaridad para hacerse donante y salvar una vida, ya que gracias a un donante él pudo seguir adelante y tener una segunda oportunidad y una segunda vida.