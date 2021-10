La Raquel Meroño más personal: su chiringuito en Tarifa con su ex, su nueva pareja y el error que cometió por sus hijas

Raquel Meroño es actriz, empresaria y cocinera. La intérprete de 46 años, cuyo primer papel fue en la película Airbag (1997), fue la ganadora de la edición de 2020 de MasterChef Celebrity, y eso le sirvió para convertirse en chef del chiringuito que tiene en Tarifa: Carbones 13.

"Estoy metiendo mis platitos. Son recetas muy básicas para todo el mundo y para que se enganchen a la cocina como me he enganchado yo", contó en una entrevista en Lecturas. Los platos de Meroño son fáciles de localizar: "Como Santi es muy mal hablado he hecho 'los tacos del Santi'. Como él dice que yo tengo humos, he hecho 'los hummus de Raquel'. Y a las niñas sus tartas de zanahorias favoritas".

Santi Carbones, su expareja y su socio

Santi, al que se refiere Meroño en la entrevista, es el empresario y hostelero Santi Carbones, su exmarido y su socio.

Raquel Meroño y Santi Carbones, en febrero de 2017. // Gtresonline

Juntos abrieron en 2010 Rock and Loft, dedicado a las localizaciones y eventos, y dos años más tarde el chiringuito de Tarifa, famoso en 2018 por los estragos que hizo el temporal Emma en su estructura. "Casi es engullido por el temporal más potente que se recuerda en Tarifa", escribió Meroño en Instagram al compartir una imagen de los estragos.

Ese 2018 la pareja anunció su separación tras siete años de matrimonio. Se casaron en 2011 por el rito balinés, aunque llevaban juntos desde mucho antes.

Fue "el desgaste fruto de los roces de la convivencia tanto en el trabajo como en casa" lo que les condujo a la ruptura de índole amistoso. "Se acabaron las ganas de estar en pareja. Y se acabó el amor pero no pasa nada", dijo Raquel Meroño en Diez Minutos. "Nos sigue apeteciendo hacer cosas juntos por las niñas".

... y por los negocios. La expareja sigue adelante con su plan empresarial pese a la distancia sentimental.

Martina y Daniela, las mellizas de Raquel y Santi

Las dos hijas de Raquel Meroño y Santi Carbones son las mellizas Martina y Daniela. Nacieron en 2006 y hoy ayudan a que sus padres mantengan el buen rollo.

"Hay veces que estamos todos juntos, somos familia. Es lo que hay que hacer: tener buen rollo para ti y sobre todo por respeto a los niños que los hemos traído al mundo para enseñarles el respeto y el amor”, dijo Meroño en julio de 2018 tras anunciar la separación.

El nacimiento de las ahora adolescentes cambió la vida laboral de Raquel Meroño, ya que la actriz se apartó de las cámaras para dedicarse a las pequeñas.

"Ahora, desde la distancia, me he dado cuenta de que fue un error por mi parte abandonar de manera tan tajante mi profesión. Me fui por una buena causa: estaba embarazada de gemelas y en ese momento puse como prioridad mi familia. Es algo de lo que no me arrepiento. Dejé aparcados mis otros sueños y ahora (...) los retomo. Me ofrece la oportunidad de seguir aprendiendo y reconectar con este mundillo", confesó recientemente en una entrevista en ABC.

Cuantos años tenía en 'Al salir de clase'

Raquel Meroño, que actualmente trabaja en la serie Servir y proteger, se reenganchó a la televisión en 2008 con la serie Yo soy Bea, para la que rodó 144 episodios.

El número es llamativo aunque nada que ver con los capítulos que protagonizó en Al salir de clase, serie en la que interpretó a Paloma durante 390 episodios.

Era una estudiante del Instituto 7 robles y su presencia fue (Y sigue siendo hoy) muy comentada. Todo el mundo se debate aún hoy la edad de Meroño: la actriz empezó la serie en 1998 cuando tenía 23 años y la dejó en 2000 con 25.

Eduardo Zulueta, la nueva pareja de Raquel Meroño

Raquel Meroño ha recuperado el trabajo en televisión y también la ilusión en el amor de la mano de Eduardo Zulueta, un madrileño de 41 años amigo de su ex.

La revista Semana se encargó de destapar el romance a finales de septiembre al publicar una foto de ambos besándose.

"Estoy en una época maravillosa de mi vida. Estoy feliz. También hay besos en mi vida, hay de todo, pero ya sabéis que de mi vida privado hablo poquito. Cuando tenga algo que contar, primero lo sabrán mis hijas y luego vosotros, pero no hay nada oficial", contó en la presentación de WAH Madrid - El Show Musical y Gastronómico.