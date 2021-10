Raquel del Rosario salva a su hijo del ataque de un puma a puñetazos y muestra las terribles heridas

Raquel del Rosario ha compartido con sus seguidores una de las experiencias más duras de su vida. 'Mami, voy al árbol a coger fruta', le dijo su hijo Mael la mañana del 26 de agosto.

"El grito que escuché segundos después aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme. Un puma se había abalanzado sobre el y lo hería ferozmente con sus zarpas", continúa explicando al artista canaria.

En ese momento, Raquel saltó sobre el animal para salvar a su pequeño: "Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aún hoy no logro entender como atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima".

"Pedro apareció en ese momento, al igual que un segundo puma, logramos entrar en casa sin más incidentes, alertamos a los vecinos y salimos al hospital", ha añadido.

Pero toda la fuerza que tuvo para apartar al animal de su hijo con sus propias manos, se disipó cuando lo vio salir de la cirugía del hospital, cuyas cicatrices que ella misma ha mostrado en Instagram junto al texto.

"Me invadió el miedo. Si alguien me hubiese dicho en ese momento viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído", ha asegurado, añadiendo que este episodio no ha hecho que su hijo Mael le tenga miedo a los animales: "Mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre', me dijo después de dejarle un recipiente con agua en la puerta a modo de disculpa. Sin palabras".

Raquel ha confesado que desde el ataque ha estado intentando asimilar lo sucedido. En un segundo post donde aparece Mael abrazando a su perro, un pastor alemán, la artista ha continuado relatando lo que vivió cuando regresaron a casa después de salir del hospital: "Cuando regresamos a casa del hospital, el vecindario estaba lleno de camiones de prensa que cubrían la noticia. Me acurruqué en el asiento del coche mientras contemplaba la escena por la ventanilla y sentí estar viviendo una auténtica película. Los vecinos nos habían hecho llegar cartas, regalos, comida y demás detalles a casa".

Sobre el destino del animal, Raquel ha explicado que no fue el que ella hubiese querido. El animal continuaba agazapado en el jardín de su casa, y siguiendo el protocolo que dicta la la ley de Califronia, las autoridades se vieron obligadas a sacrificar al puma.: "Nos hubiese gustado y me consta que a ellos también, que el desenlace con respecto al animal hubiese sido otro, pero esa decisión no nos correspondía a nosotros".

"Desde la ventana observé como el otro puma que resultó ser su hermano regresaba al jardín acompañado de su madre. Ella se posicionó junto al cuerpo sin vida de su hijo e intercambiamos una mirada de dolor que jamás olvidaré (no se pueden imaginar los sueños que he tenido con ella)", ha continuado, para finalizar con una importante reflexión: "Salí de casa con el corazón roto y un sinfín de sentimientos encontrados por todo lo sucedido, pero en aquel momento solo podía pensar en proteger a Leo y estar cerca de Mael, el eterno e irremediable amante de los animales".