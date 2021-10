Raquel del Rosario responde a las críticas tras explicar el ataque de un puma a su hijo

Te interesa Raquel del Rosario salva a su hijo del ataque de un puma a puñetazos y muestra las terribles heridas

Raquel del Rosario se sinceró con sus más de 220.000 seguidores en Instagram hace unos días explicando un duro momento que vivió el pasado mes de agosto. La exvocalista de El Sueño de Morfeo explicó que su hijo Mael había sido atacado por un puma en el jardín de su casa cuando se disponía a coger fruta de un árbol.

La propia Raquel apartó al animal con sus propias manos y rápidamente tuvieron que llevar al pequeño al hospital debido a las graves heridas que le había hecho el puma. Un relato de lo más desgarrador del que aseguraba que tan sólo unos centímetros separaron a su pequeño de la vida y la muerte.

En cuanto al animal, Raquel explicó que, de acuerdo con el protocolo que dicta la la ley de Califronia, las autoridades se vieron obligadas a sacrificarlo.

Desde que hizo pública esta historia, la artista ha recibido multitud de muestras de cariño por parte de seguidores, amigos y familiares. Pero también han habido los que le han recriminado vivir en una zona rural o que no entendían cómo un puma podía campar a sus anchas por una zona residencial. Por este motivo, Raquel ha querido matizar algunas dudas a través de Instagram Stories.

“Los pumas son parte de la fauna salvaje de California. Es muy poco común que se adentren en zonas residenciales y también que ataquen. En el condado de Los Ángeles no había habido un ataque a humanos desde los años 90. Tengo vecinos que llevan toda su vida viviendo en la montaña y nunca han visto uno ni en la distancia'', ha aclarado asegurando que lo que le ocurrió a su hijo es algo completamente inusual.

También ha hablado sobre la cirugía que tuvieron que hacerle los médicos a su hijo en el hospital. “La intervención de Mael ha sido una cirugía plástica en la zona entre la barbilla y el cuello que quedó desgarrada. Los milímetros de los que hablaba el doctor eran hacia la garganta. Necesitó puntos de sutura en frente y varias zonas de la cabeza", ha explicado añadiendo que, afortunadamente, las heridas en brazos y espalda —que son las que mostró en Instagram—fueron superficiales.

Por último, Raquel ha aclarado por qué la familia se ha mudado de casa tras lo sucedido. Lejos de tener algo que ver el ataque del puma, la cantante ha explicado que en el momento que se produjo el accidente ya se había vendido la casa y ha finalizado sus explicaciones asegurando que todo lo ocurrido no ha sido culpa de nadie: "No, la culpa no es de vivir en California o vivir en el campo. La culpa no la tiene nadie, aunque siempre necesitemos echársela a alguien. Lo que ha de sucedernos, sucederá: cruzando una calle en una gran ciudad o recogiendo fruta en nuestro jardín. Porque la vida se vale de experiencias independientemente del escenario''