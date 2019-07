¿Realidad o filtro? La niña que es tan parecida a Rihanna que no lo podrás creer

"Casi se me cae el teléfono ¿Cómo?" escribía Rihanna junto a una foto de una niña asombrosamente parecida a ella. ¿Tiene Rihanna una hija secreta y no nos habíamos enterado? ¡Pues no!

La pequeña se llama Honey y tiene 10 años. Ha sido la propia cantante la que ha descubierto a esta 'mini Rihanna'. Su reacción ante tal similitud ha sido tal que lo ha querido compartir con sus seguidores para que estos dieran su opinión y cercioraran si esto real o únicamente era fruto de su imaginación.

Aunque es cierto que hoy en día los jóvenes empiezan a usar las redes antes a edades muy tempranas, al tratarse de una niña tan pequeña es probable que haya alguien detrás de las redes de Honey. ¡Parece toda una modelo!

La cantante ha sido noticia por lo bien que le está yendo en su faceta empresarial. Su propia propia marca de lencería está siendo un éxito.