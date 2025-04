Reaparece Cayetana Guillén Cuervo visiblemente afectada: "Siento haber hecho daño a Amaia"

Visiblemente afectada, con los ojos cansados y la voz apagada, Cayetana Guillén Cuervo ha reaparecido este jueves ante la prensa.

Lo hace después de dos días situada en el centro del huracán tras sus declaraciones en los Premios Talía de la Academia de Artes Escénicas el pasado lunes, cuando confirmó ingenuamente el regreso de su amiga Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Aunque los rumores eran potentes desde hacía meses, y más con la salida de Leire Martínez, no había información oficial sobre un reencuentro que ahora parece una realidad.

Este despiste, fruto de "la emoción", parece no haber sentado nada bien a Amaia Montero, que la ha dejado de seguir en Instagram. Aunque Cayetana lanzó unas disculpas a través de sus redes sociales, donde parecía hacer ver que no había entendido bien la pregunta de la periodista, parece que su relación con la cantante pende de un hilo.

Cayetana pide perdón y vuelve a confirmarlo

"Se ha hecho mucha bola. Solo puedo decir que estaba en la fiesta de los nominados, haciendo muchas entrevistas, con muchos nervios... Una periodista me confirmó la noticia y yo, desde la inocencia, desde el amor, desde el respecto, conté una conversación entre amigas que no tenía que haber contado. Pido mil disculpas de nuevo, no puedo hacer más que pedir perdón mil veces", admite, compungida. "Fue desde la convicción de que eso se había contado ya", añade, reiterando una vez más que su información es veraz. Cayetana vuelve a confirmar que Amaia regresa a La Oreja de Van Gogh.

"Se ha enredado tanto la cosa que no sé por dónde cogerlo. Solo quiero pedir disculpas, pedir perdón mil veces. Lo siento en el alma y en mí no había más que respeto y cariño hacia ella como siempre, que es íntima amiga mía. La amo y lo que más siento es poder haberla hecho daño en algún momento", termina.

¿Por qué La Oreja de Van Gogh mantiene su silencio?

Dada la magnitud y la repercusión del asunto, son muchos fans los que se preguntan por qué La Oreja de Van Gogh no da un paso adelante y confirma de una vez por todas lo que es un secreto a voces. Se habla de un disco conmemorativo y una gira internacional juntos, proyectos que, de anunciarse de manera oficial, zanjarían cualquier tipo de especulación. Eso es precisamente lo que Leire Martínez ha recalcado al ver lo sucedido con Cayetana.