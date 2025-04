"Lo sabía desde hace mucho": Cayetana Guillén Cuervo confirma que Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

Desde que el pasado mes de julio Amaia Montero reapareciese de la mano de Karol G para cantar en el Bernabéu Rosas después de varios años apartada de los escenarios por sus problemas de salud, todo han sido rumores sobre un posible regreso a La Oreja de Van Gogh que finalmente se hará realidad.

Un disco y una gira juntos

Aunque no se conocen los pormenores de este regreso, se barajan varias posibilidades. Por un lado, se habla de un disco conmemorativo de la banda, con nuevas versiones de los clásicos y alguna canción inédita, y por otro parece que ya está cerrada una gira internacional con grandes recintos en España que también pasará por Estados Unidos y Latinoamérica. También es muy posible que ambas cosas se lleven a cabo.

Los primeros que confirmaron estas informaciones fueron el periodista David Insua y el experto musical Odi OMalley, que batallaron con los desmentidos de El Diario Vasco, que aseguraba que Amaia estaba centrada únicamente en un proyecto en solitario.

"Ella está muy ilusionada y muy agradecida"

Ahora, Cayetana Guillén Cuervo, amiguísima de la vocalista desde hace muchos años —de hecho, la cantante es madrina de su hijo Leo— ha confirmado lo que ya venía siendo un secreto a voces. "Lo sé desde hace mucho, pero no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Ella me pidió que por favor no se lo dijera a nadie y yo no se lo dije a nadie. No se lo conté a nadie, a nadie", cuenta a los micrófonos de Gtres y Europa Press antes de contar cómo reaccionó al saberlo. "Me eché a llorar al teléfono. Estoy muy contenta".

"Ella está muy bien, muy ilusionada, con mucha cautela. Está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene y cuando salió con Karol G aquello fue una cosa maravillosa. España le demostró su amor y yo creo que lo van a petar", terminó.