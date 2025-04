Leire Martínez reacciona a las palabras de Cayetana Guillén Cuervo: "Todo se acabaría si se hablara claro"

Son muchas las señales que dirigen al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh desde que el grupo anunció la salida de Leire Martínez en octubre de 2024. La última de ellas llega desde Cayetana Guillén Cuervo, amiga de la cantante que confirmó recientemente la noticia ante la pregunta de Gtres: "Lo sabía desde hace mucho, pero no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie".

Estas fueron las palabras que desataron la polémica y que han confirmado una noticia sobre la que no se han pronunciado ni La Oreja de Van Gogh ni Amaia Montero. En este sentido, Cayetana compartió un comunicado donde intentó camuflar sus palabras al asegurar que se refería a un "regreso a la música", y no a la banda.

"Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo", explicó a posteriori.

Leire Martínez, sobre la vuelta de Amaia Montero a LODVG: "Puede no ser una decisión fácil de tomar"

Tras este malentendido por parte de Cayetana Guillén Cuervo que sirve como confirmación del regreso de Montero a su antigua banda, Leire Martínez no ha podido esquivar el tema durante una entrevista en PTV Sevilla con motivo del lanzamiento de su primera canción en solitario, Mi nombre. "No es la primera vez que se habla de esto, llevamos ya mucho tiempo, incluso años, con estos rumores", comenta sobre la vuelta de la primera vocalista de LODVG.

"Creo que... Sé que lo que voy a decir va a recorrer también medio mundo, pero es mi opinión y ya está. Creo que todo se acabaría antes y no daría pie a nada de esto si se hablara claro ya del tema, y ya está. Que no pasa nada. Si tiene que ser, que sea, y si no tiene que ser, también que no sea", añade Martínez sobre el silencio de los implicados.

"Insisto en que es un tema en el que no opino porque no me corresponde a mí", matiza la cantante. "Es una decisión que tiene que tomar el grupo y, en todo caso, Amaia si también forma parte de esa decisión. Entiendo que puede no ser una decisión fácil de tomar, también entiendo que si no están hablando es porque probablemente ahora no sea el momento. Pero es verdad que el que se dilaten las cosas en el tiempo tampoco ayuda mucho".