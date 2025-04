La drástica decisión de Amaia Montero respecto a su amistad con Cayetana Guillén Cuervo

Si la semana pasada era Leire Martínez el centro de toda la atención mediática por el estreno de Mi Nombre, su debut en solitario, ahora son Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo las que se sitúan en el centro del huracán.

Fue este pasado lunes en la alfombra roja de la III edición de los Premios Talía de la Academia de Artes Escénicas cuando la actriz confirmaba el regreso de la cantante a La Oreja de Van Gogh antes de que se hubiera producido una confirmación oficial por parte de la banda. Una metedura de pata que parece haber enfadado a la vocalista guipuzcoana, con la que mantiene una estrecha relación desde hace más de 20 años.

Tras la repercusión de sus declaraciones, e ignorando las disculpas que Cuervo ha lanzado a través de sus redes, Amaia Montero ha dejado de seguir a Cayetana Guillén Cuervo en Instagram. Un gesto que, en la era digital en la que vivimos, significa que pone distancia con la actriz y zanja su relación. Aunque puede que las cosas vuelvan a su cauce, de momento la vocalista ha dado un golpe sobre la mesa y ha hecho notar su disgusto por lo sucedido. También cabe la posibilidad de que nunca la hubiera seguido, pero sería poco probable dado que se conocen desde hace dos décadas. Tanto es así que Amaia es la madrina del hijo de Cayetana, Leo, de 19 años.

"Lo sabía desde hace mucho, pero no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Ella me pidió que por favor no se lo dijera a nadie y yo no se lo dije a nadie. No se lo conté a nadie, a nadie". Esas fueron las palabras que desataron la polémica y que han confirmado lo que era un secreto a voces. Aunque Cayetana ha intentado camuflar sus palabras y asegurar que se refería a un "regreso a la música" -no a la banda-, parece que ya no hay marcha atrás. Los rumores de un disco conmemorativo y una gira juntos pronto dejarán de ser rumores.

"Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo", indicaba la actriz en redes, añadiendo que su revelación se ha producido "desde la inocencia, la ilusión y el amor".