La reflexión de Lady Gaga antes de cumplir 40 años: "Sean exactamente quienes son"

Lady Gaga continúa su gira The Mayhem Ball, que celebrará su último concierto el 13 de abril en Nueva York. Este martes 24 de marzo, la cantante ha celebrado su segundo show consecutivo en el Capital One Arena de Washington D. C., donde ha tenido ocasión de conceder su último discurso con 39 años.

La estrella estadounidense cumple 40 años el próximo 28 de marzo y ha querido pronunciarse al respecto en su último concierto de la gira antes de soplar las velas. "Mi cumpleaños es en unos días. En muchos sentidos, durante los últimos 20 años, siento que he crecido con ustedes", ha empezado diciendo sentada al piano.

"De lo que más orgullosa estoy es de cumplir 40 años esta semana"

"Es muy especial celebrar mi cumpleaños estando de gira", ha continuado ante los gritos del público. "Me siento muy agradecida de que, durante 20 años, haya podido hacer lo que amo: hacer música, escribir canciones, viajar por el mundo y cantar. Ustedes han estado aquí en todas mis etapas. Espero que sepan que quiero estar ahí para todos ustedes".

Además, Lady Gaga ha querido compartir un importante consejo: "Siempre que pienso en los últimos 20 años, recuerdo lo que realmente quería decir, y siempre quise decir: sean exactamente quienes son". La artista lleva toda su carrera transmitiendo este mensaje a través de canciones como Born This Way.

"Creo que de lo que más orgullosa estoy es de cumplir 40 años esta semana y de esta comunidad tan especial de la que formo parte", ha zanjado, haciendo referencia a su relación tan especial con los fans.