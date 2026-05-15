Malú presenta 'Quince': "He hecho el primer disco de mi vida que no lleva una máscara por delante"
El lanzamiento de Quince ha traído este viernes a Malú a Cuerpos especiales. La cantante se ha dado un buen madrugón para hablar con Nacho García y Lalachus de este trabajo, en el que se despoja por fin del personaje que creó con 15 años cuando empezó en la música y se siente libre por primera vez.
Malú desborda felicidad. La cantante, que se ha dado el madrugón este viernes para pasarse por Cuerpos especiales, presenta su disco Quince y no puede mostrarse más contenta.
"Estoy emocionada", le ha confesado a Nacho García y Lalachus nada más empezar la entrevista. "Hacía un montón que no sacaba un disco inédito", ha dicho sobre esta álbum escrito desde la libertad máxima o, dicho de otra manea, "desde un lugar de paz, de tranquilidad y sosiego". "He vestido las canciones con el sonido que me ha dado la gana, sin tener miedo o complejo de si es actual, si es antiguo, si es moderno...".
A Malú eso le da igual. "Quince para mí es EL DISCO", ha añadido al referirse a este trabajo en el que suelta el personaje de chica perfecta e intachable que se echó a la espalda cuando empezó hace 15 discos.
"Yo era una niña muy vulnerable, muy insegura, muy tímida. Necesité ponerme muchas barreras por delante y me creé un personaje maravilloso que me venía increíble y además se me daba bien", ha contado sobre sus inicios. "Pero hay un momento que noté que algo en mí necesitaba salir. Demasiada ansiedad, demasiado miedo, demasiada perfección, demasiado control...", ha confesado la intérprete que sentía un poco síndrome del impostor. "Era como No soy yo lo que les gusta, es esto. Esto genera mucha ansiedad".
Malú se creó este personaje cuando tenía 15 años y, casi sin saber cómo, se vio grabando un disco y saliendo de gira. "Con tal de no ir al colegio era capaz de lo que fuera", ha dicho sobre por qué decidió decir que sí al contrato que le ofreció una discográfica.
Aprendiz vendió un millón de copias y la gira no tardó en llegar aunque Malú no quería. "Tengo el recuerdo de estar llorando en la habitación con mi madre diciéndole Yo he mentido, no puedo ir de gira, no sé cantar. Mi madre me decía, Vamos a ver, has cantando, este disco lo has hecho tú...Y yo, Sí, sí, pero yo no sé cantar. Lo he hecho solo para no ir al colegio".
"Han sido muchos años con ese personaje, escondiéndome detrás y eso te da mucha ansiedad", ha explicado. "Al final no eres libre a la hora de hablar, no eres libre porque no quieres fallar a las expectativas que tienen sobre ti", ha continuado para luego añadir: "Quitarme eso de encima, quitarme esa máscara, quitarme todo ese complejo me ha dado la vida y he hecho probablemente el primer disco de mi vida que no lleva ni la más mínima máscara por delante.
Las lecciones de 'Aquí' y 'Primer amor'
Malú se siente libre en este disco que incluye canciones como Aquí, un tema que muestra su posición contra el mundo en el que estamos y el camino que llevamos.
"Antes éramos personas mucho más sociables, quedábamos a tomar un café, nos contábamos nuestras cosas...", ha explicado a Nacho y Lala. "Ahora parece que estamos en contacto pero a través de una pantalla, no es real. Si echo la vista atrás, llevo toda la semana sin ver a nadie pero con una vida social brutal a través de una pantalla", ha seguido. "Estás solo, hay muy poca realidad".
Malú insiste en la necesidad de reivindicar el reencuentro, ver a los nuestros, volver a nuestros orígenes. "No nos conocemos a través de una pantalla, nos conocemos mirándonos a los ojos", ha apuntado sobre la canción.
También Primer amor, incluido en Quince, esconde un poderoso mensaje. El tema, en el que autorreferencia su canción Toda, habla de lo necesario que es que nos demos cuenta de que "somos nuestro primer amor". "Tú eres tu primer amor. A quien tiene que querer es a ti, tú en todas tus formas", ha añadido.
Las siete noches en Las Ventas y la gira de Malú
Quince llega tras el final del Live Las Ventas de Malú, que le llevó a actuar durante siete noches en este recinto de la capital.
"Disfruté muchísimo", ha confesado la cantante que está viviendo su mejor momento sobre el escenario. "Me siento muy libre y eso hace que sea aún más especial. A nivel vocal lo noto, no tengo barreras, se ha liberado algo en mí y no quiero parar de girar", ha dicho la intérprete que tiene conciertos cerrados durante todo el verano e invierno.
Su nueva gira beberá de esta experiencia en Madrid. "Fue muy bonito, me gustó muchísimo. Preparando el show para la gira me quedo con el concepto y sigo ahí. No voy a hacer lo mismo porque dije que no iba hacer pero me quedo con la idea", ha apuntado la cantante, que estuvo acompañada de grandes amigos en estos siete conciertos y que incluyó un total de 66 canciones en el repertorio. Ahora está ensayando 58 así que la cosa promete.