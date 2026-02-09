Lady Gaga y Ricky Martin, entre los grandes invitados en la Super Bowl de Bad Bunny

Te interesa Los motivos que convierten el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl en histórico

Lo prometido es deuda: Bad Bunny ha contado con un gran apoyo en su actuación de la Super Bowl.

El puertorriqueño estaba preparado para hacer historia siendo el primer artista que canta exclusivamente en español en actuar en el descanso del medio tiempo de la Super Bowl. Y todo gracias a su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, donde reivindica la música latina y la cultura propia.

Bad Bunny ha llenado el Levi's Stadium de homenajes de Latinoamérica con una actuación en la Super Bowl cargada de simbología y una puesta en escena que hace viajar de Estados Unidos a Puerto Rico.

El artista a entonado hits como MÓNACO y Tití me preguntó, y no lo ha hecho solo: tal y como se esperaba, para un momento tan especial el artista ha contado en la actuación con grandes invitados.

Cameos desde la casita

El despliegue del show de Bad Bunny en el estadio de Santa Clara ha contado con grandes rostros, y no todos ellos han tenido que cantar junto al puertorriqueño para convertirse en protagonistas.

Uno de los elementos más esperados de la noche ha aparecido: la casita de la escenografía del tour DeBÍ TiRAR MáS Fotos. Y al igual que en los conciertos de la gira en ella han aparecido artistas de la talla de Karol G y Cardi B y actores como Pedro Pascal y Jessica Alba. Juntos han bailado y disfrutado del show con guiños a la cámara.

Lady Gaga y su versión salsa

Pero el momento más inesperado ha llegado tras una boda en directo: para conmemorar un matrimonio real en plena Super Bowl, Lady Gaga ha aparecido entre el grupo de baile a pie de micro para entonar una versión salsa de su hit Die with a Smile. la artista se ha dejado llevar por los ritmos latinos y ha terminado bailando salsa con Bad Bunny, regalándonos una escena que nunca habíamos imaginado.

Esta sorpresa llega días después de ver el buen rollo del puertorriqueño con la estadounidense durante la gala de los Premios Grammy, en la que los momentos juntos entre los artistas no tardaron en hacerse virales. Ahora, unen fuerzas y culturas en un how inolvidable.

Ricky Martin en la portada del disco

La actuación de la Super Bowl 2026 ha recorrido los elementos del álbum DeBÍ TiRAR MáS Fotos, y no podía faltar tampoco su famosa portada. Lo que no se esperaba es que en las dos sillas blancas apareciera Ricky Martin, quien también celebraba con una emotiva carta los logros de Bad Bunny tras los Grammy.

Desde allí el artista ha entonado algunos versos de LO QUE LE PASÓ A HAWAii, reivindicando la independencia en la identidad de Puerto Rico.

Bad Bunny se ha rodeado de grandes compañeros para cumplir un sueño, tal y como él mismo ha revindicado desde el Levi's Stadium en sus 13 minutos de actuación. Junto a ellos ha demostrado que no existen las barreras y que la música llega a cualquier rincón, con mucho amor y menos odio.