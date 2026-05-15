Quién es MAYO, el cantante que se dio a conocer en 'OT' y participó en el Benidorm Fest

MAYO es un cantante sevillano de 24 años que saltó a la fama por ser concursante de Operación Triunfo 2023, donde quedó en la novena posición. Su nombre real es Álvaro Mayo y en solo tres años se ha consagrado como uno de los artistas masculinos más prometedores de la escena musical.

Todo comenzó en la Gala 0 de Operación Triunfo 2023, donde consiguió salvarse en el último momento gracias al apoyo del público. Durante el programa, cautivó a una parte de los espectadores con canciones como Para no verte más, Unholy, Amapolas o Please Don't Go. Al final, MAYO fue el octavo expulsado del programa y quedó por debajo de compañeros como Chiara Oliver, Martin, Lucas Curotto, Juanjo Bona o Ruslana.

Una vez fuera de la academia, publicó un EP en 2024 y, al año siguiente, debutó con su primer álbum de estudio: MAYO SEASON. Hasta ahora, ha colaborado con artistas como Mar Lucas, Edurne, La Beba o Elettra Lamborghini.

En 2026, MAYO participó en el Benidorm Fest para ganar visibilidad e intentar alzarse con el premio. Su actuación con el tema Tócame le valió el pase a la final, donde quedó penúltimo con 64 puntos.

Referente LGTB

Más allá de su faceta musical, MAYO se ha convertido en un referente del colectivo LGTB para las generaciones más jóvenes. Aparte de actuar en el MADO 2025, ese año fue pregonero del Orgullo en Sevilla: "No hay nada más poderoso que saber que una canción ayuda a descubrirse, a aceptarse o a sentirse un poco menos solo. No hay nada mejor que crear un espacio seguro donde el respeto y el amor sean el centro y para mí eso ya es un acto de rebeldía", dijo.

En una entrevista con El Periódico, MAYO confesó que ser un referente le daba "vértigo": "Es mucha responsabilidad. Además, si yo soy un referente, es porque la sociedad no ha cambiado del todo. Si no llamara la atención, significaría que está más avanzada. No obstante, si es el rol que me toca jugar por ser yo, estoy dispuesto a aceptarlo. No voy a desaprovechar esa oportunidad. Ya no por mí, ni por ego, sino porque cambia la sociedad y ayuda a la gente", explicó.

Quiere visibilizar los cuerpos delgados

En otra entrevista con Shangay, el periodista Agustín Gómez le definió como el "nuevo twink oficial del pop español", haciendo uso de un término asociado a los hombres homosexuales y delgados. "Es un branding maravilloso para mí, pero al final, hablamos de un estereotipo físico y ya", dijo MAYO.

Desde su salto a la fama, el público relacionó al sevillano con esta definición. Él abrazó el término, pero pronto empezaron a llegarle críticas vinculadas a su cuerpo. Tras OT, MAYO incorporó en sus conciertos a bailarines también delgados, algo que le han reprochado varias veces a través de redes sociales. "Me sigue mucha gente joven y estoy harto de que tengan que ver este tipo de reacciones siempre que aparezco en un evento con repercusión mediática. No está bien opinar del cuerpo de la gente. No tenéis ni idea de las batallas que tiene la gente con su cuerpo", dijo en Instagram tras actuar en el Benidorm Fest.

"En muchas ocasiones se me acusa a mí de gordofobia y de promover la delgadez cuando lo que intento es exponerme para mostrar las realidades de otros cuerpos e intento que no me cambie. Siendo completamente sincero, uno de mis mayores complejos en la vida es ser delgado y he tenido etapas en las que no me ha gustado ir a la playa o piscina con tal de no quitarme la camiseta y hoy en día muestro mucho mi cuerpo porque quiero empoderar a la gente para que se muestre tal y como son", añadió.