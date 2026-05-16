¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación tras la Gala 5

Manel Fuentes y el jurado en la Gala 5 de 'Tu cara me suena 13' | Atresmedia

La Gala 5 de la decimotercera temporada de Tu cara me suena ha estado muy reñida y abierta, pues el jurado y el público han diferido bastante en sus puntuaciones. Por ejemplo, Martín Savi ha recibido el 4 del jurado y el 9 del público. Pero ¿quién ha ganado y cómo avanza la clasificación general?

Cristina Castaño consigue su primera victoria

Al final, Cristina Castaño ha ganado la quinta gala con 23 puntos, 11 del jurado y 12 del público. La actriz ha conseguido su primera victoria en el programa gracias a su emocionante imitación de Rigoberta Bandini, con la que ha recreado su actuación en los Premios Goya 2025 cantando El amor, el clásico de Massiel.

"Qué maravilloso lo que has hecho", ha dicho Àngel Llàcer al terminar la actuación. "Hoy has hecho una actuación maravillosa", ha valorado Lolita al darle el 12.

¡Desgarradora! Cristina Castaño emociona con ‘El amor’ de Rigoberta Bandini | antena3.com

"Es un honor ganar esta gala con el nivel que ha habido de todos los compañeros", ha dicho Cristina Castaño, que ha concedido los 3.000 euros a la Asociación DEBRA Piel de Mariposa. "Es una enfermedad que sufren muchos niños inocentes. Es muy difícil convivir con ella; cualquier roce en la piel les causa daño. Esos niños son como hadas. He conocido a algunos en persona y creo que sufren algo que no se merecen", ha comentado la actriz.

Clasificación de la Gala 5

1. Cristina Castaño - 23 puntos (11 del jurado, 12 del público)

2. María Parrado - 20 (12 del jurado, 8 del público)

3. Paula Koops - 20 (9 del jurado, 11 del público)

4. J Kbello - 17 (7 del jurado, 10 del público)

5. Jesulín de Ubrique - 15 (10 del jurado, 5 del público)

6. Leonor Lavado - 14 (8 del jurado, 6 del público)

7. Martín Savi - 13 (4 del jurado, 9 del público)

8. Sole Giménez - 12 (5 del jurado, 7 del público)

9. Aníbal Gómez - 10 (6 del jurado, 4 del público)

Clasificación general

Tras la quinta gala, María Parrado supera a J Kbello y recupera el liderato por solo un punto de diferencia. En la parte baja, Leonor Lavado continúa en la última posición.

1. María Parrado - 102 puntos

2. J Kbello - 101

3. Cristina Castaño - 96

4. Paula Koops - 84

5. Martín Savi - 82

6. Sole Giménez - 79

7. Jesulín de Ubrique - 69

8. Aníbal Gómez - 58

9. Leonor Lavado - 49

A quién imitarán en la Gala 6

Como siempre, al final de la gala, los concursantes han descubierto a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana. Aníbal Gómez le ha robado C. Tangana a J Kbello, que finalmente tendrá que convertirse en la mismísima Lady Gaga. Además, Paula Koops tendrá que invitar a dos amigas para imitar a Britney Spears, Christina Aguilera y Madonna.