Regalo por el 20 de enero: se confirma el concierto reencuentro con Amaia y La Oreja de Van Gogh

El 20 de enero se ha coronado como el Día Internacional de La Oreja de Van Gogh.

La canción, que se estrenó en 2003 dentro del disco Lo que te conté mientras te hacías la dormida, se ha consolidado como uno de los grandes himnos de la banda donostiarra, que cada vez está más cerca de regresar a los escenarios.

Cuando la noticia de la abrupta salida de Leire Martínez se hizo pública el pasado mes de octubre, ya se especuló con la posibilidad de que el motivo de la salida fuese la programación de un concierto con los antiguos miembros del grupo. Al parecer, tras el éxito y la repercusión que tuvo la aparición de Amaia en el Bernabéu con Karol G después de años alejada de la música por sus problemas salud, un promotor habría ofrecido a Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde hacer un concierto con Amaia Montero.

Ahora, lo que parecía un rumor, ya se ha cerrado de manera oficial. El concierto de Amaia con sus antiguos compañeros de La Oreja de Van Gogh está muy cerca de anunciarse de manera oficial. "Ya hay fecha y recinto cerrado", aseguraba el periodista Alberto Guzmán en el programa D Corazón de TVE.

Aunque el show no supondrá el regreso de Amaia a la formación, el concierto homenajeará la primera etapa del grupo y repasará esas inolvidables canciones que forman parte del imaginario musical de varias generaciones. No podrá faltar esa icónica 20 de enero, una fecha que se tornaría todavía más especial si el anuncio llegase de manera oficial. "Una persona muy importante de la industria de la música española me ha confirmado que este reencuentro es un hecho. Puede ser en Madrid, pero no lo sé al 100%", contaba.

"Amaia Montero se encuentra muy recuperada, se encuentra muy bien", decía la fuente, que añade que de momento será un único concierto y que el anuncio se dará "en un corto plazo".

Una información que explica uno de los últimos movimientos de la artista guipuzcoana en redes, ya que hace unos días publicó una imagen tomada hace casi dos décadas junto a sus excompañeros con el título "reservoir dogs".