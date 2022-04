El regreso de Elsa Ruiz tras pasar cinco meses en un hospital psiquiátrico

La humorista ha hecho su primera publicación en las redes sociales desde noviembre, mes en el que anunció que se retiraría un tiempo de la esfera pública para cuidar su salud mental. Elsa Ruiz no se encontraba bien y recurrió a la ayuda profesional.

"Desde hace año y pico, sufro un acoso en redes que no termina de bajar, y me ha afectado mucho en lo personal", aseguraba a finales de 2021 en Sobreviviré, programa en el que colaboraba. "La psiquiatra me sugirió que tenía que ingresarme", apuntó en su despedida.

Ahora, cinco meses después de iniciar su tratamiento, Elsa Ruiz ha reaparecido con un vídeo publicado en su cuenta de Instagram en el que agradece el apoyo recibido estos meses.

"Esta es la primera cosa que posteo desde noviembre, desde que ingresé en el área psiquiátrica de un hospital. Ya estoy fuera y quería contaros que estoy volviendo a hacer cosillas. Me voy a tomar las cosas con mucha más calma porque la ansiedad y la depresión siguen estando ahí, pero quería agradeceros a todos el apoyo, me he sentido muy arropada", cuenta Ruiz.

Además, la cómica ha aprovechado para presentar a sus 40.000 seguidores al nuevo miembro de su familia, Sugus, un conejo adoptado "igual que el resto de sus hermanos".

Quién es Elsa Ruiz

A sus 35 años, Elsa Ruiz se ha hecho conocida por su intenso activismo por la comunidad LGTBI, a la que pertenece como mujer trans. En sus redes sociales hace labores divulgativas y promueve el uso del lenguaje inclusivo.

Hace años formó parte del equipo de Europa FM con su sección A machete en el programa de Frank Blanco Vamos Tarde. "Se te echaba de menos! Qué alegría verte de nuevo!", ha comentado el presentador, feliz por su regreso, en su vídeo de Instagram.

Elsa Ruiz y Frank Blanco en Vamos Tarde // EuropaFM.com

Más tarde, la humorista dio el salto a la televisión de la mano de Risto Mejide y Nagore Ribles, colaborando en diferentes programas de Mediaset. Lala Chus, Hugáceo Crujiente o Daniela Santiago son algunos de los compañeros que han celebrado su vuelta en las redes sociales.