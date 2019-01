La Reina de Inglaterra concede a Ariana Grande el título de Dama del Imperio Británico y la cantante lo rechaza

Hace año y medio, 22 personas perdían la vida en el atentado que tuvo lugar en Manchester, en las inmediaciones del lugar donde esa misma noche acababa de actuar Ariana Grande. Entre las víctimas se encontraban menores de edad, acompañados de sus padres, que acudían al concierto.

Manchester se tiñó de luto y un mes después, la cantante ofreció un concierto benéfico en la ciudad, acompañada por artistas de la talla de Miley Cyrus, Justin Bieber, Little Mix y el fallecido Mac Miller, entre otros. Además, la cantante lleva tatuado en su piel el símbolo de la ciudad: una abeja.

Así, en agradecimiento a la solidaridad que la artista mostró en esos duros momentos, la Reina Isabel II segunda ha querido entregarle el título de Dama Comendadora del Imperio Británico, un reconocimiento que la artista ha agradecido pero rechazado.

Aunque la cantante se siente muy "honrada" por recibir este homenaje, no considera oportuno aceptarlo por respeto a los familiares de las víctimas ya que es "demasiado pronto" y podrían interpretarlo como algo negativo.

"El comité (de Honor) le escribió, pero ella dijo educadamente que no", explica una fuente cercana a la cantante al diario The Sun ."Ella explicó que al igual que muchos de los familiares de las víctimas, aun está de duelo, y teme que algunos afectados interpreten el título como insensible", explica la fiente. "No declinó precisamente, sino que explicó que no era el momento adecuado para aceptarlo".