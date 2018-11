Tania Llasera reivindica su imagen actual con un vídeo de hace cinco años

Tania Llasera aprovecha cualquier ocasión para reivindicar su figura actual, con algo más de peso que cuando se dio a conocer hace algunos años. Dejar de fumar y la detección de hipertiroidea, una enfermedad para la que se medica en la actualidad, han hecho que la presentadora haga cogido algunos kilos.

Lamentablemente aunque haya explicado los motivos, no ha evitado que en más de una ocasión le hayan recriminado su cambio físico a través de las redes sociales, como cuando preparó un pastel y le dijeron comentarios tan desafortunados como que "debería comer más lechuga y menos pasteles".

Tania siempre ha sabido responder a las críticas y ahora ha querido hablar una vez más del tema recuperando un vídeo de hace 5 años en el que sale en un making of en ropa interior, visiblemente más delgada.

"Me he topado con este making of del 2013 y me ha dado que pensar: quizás fuera #hipertiroidea y no lo sabia...(ahora soy #hipotiroidea y me medico) y que conste que no busco saber si estaba más guapa o menos, con más o menos kilos. Ahora soy feliz y estoy sana y eso, allí, reside la auténtica belleza: en la #felicidad".

De esta manera Llasera defiende una vez más que estar delgada no es sinónimo de salud y felicidad. De hecho en algunas ocasiones implica todo lo contrario cuando nos esforzamos por alcanzar un cuerpo que no es el que nos corresponde: "Mi cara con los croissants lo dice todo! Fumaba, mal comía y mis ojeras eran leyendas vivas. En fin! Buen fin de semana!!!", concluye en el segundo vídeo.