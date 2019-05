Tania Llasera denuncia que están utilizando sin permiso su imagen para vender un producto para adelgazar

No es la primera celebrity que lo denuncia y probablemente tampoco sea la última. Una empresa con sede en un país extranjero está utilizando la imagen de Tania Llasera para vender un producto adelgazante, una estafa que la presentadora intenta frenar a través de abogados.

A través de un testimonio falso, donde se simula una charla entre Jesús Vázquez y Llasera, la empresa publicita las dudosas bondades del producto, que promete "disminuir tu peso en solo tres días". Además, la presentadora ha aprovechado la publicación no solo para desmentir que ella promocione este producto, sino que asegura que "jamás sería imagen de un producto adelgazante" porque "yo defiendo la naturalidad y lo saludable ante todo".

"Me parece indecente , contra toda lógica y fraudulento. Una denuncia en toda regla", comentaban sus fans, brindándole su apoyo.

"Mentira de las gordas: Me veo obligada a publicar esto para denunciar que están usando mi imagen de manera fraudulenta para vender unas gotas que solo engordan la cuenta de quien las vende. Los titulares que veréis en Facebook me dan por muerta y dicen que soy cantante! Su sede está en un país extranjero y perseguirles es casi imposible. Así que me veo obligada a denunciar solo de esta manera, he hablado con abogados y estoy tomando medidas. Pero al final, esta ventana de IG me da la oportunidad de exclamar a los 4 vientos: YO DEFIENDO LA NATURALIDAD Y LO SALUDABLE ANTE TODO Y JAMAS SERÍA IMAGEN DE UN PRODUCTO ADELGAZANTE. La moral no se paga con dinero, la ética y la coherencia que tengo NO ME PERMITEN comulgar con algo como esto. ME asquea enormemente que se use mi imagen al revés cronológicamente (ahora tengo más kilos que antes y hacen parecer lo contrario) para MENTIR, ESTAFAR Y EMBAUCAR. NO A #ECOSLIM NO A LAS MENTIRAS. NO A LA ESTAFA. #mentiradelasGORDAS #cantanteyo? #divorciadayo? #muertayo?"