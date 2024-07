La relación de Karol G y Mario Casas gracias a 'El Barco', la serie que inspiró una canción

Mario Casas ha sido -y continúa siendo- un ídolo adolescente, aunque las primeras fans que cayeron rendidas a sus pies ya han crecido.

Desde que debutó a nivel nacional con series como Los Hombres de Paco o la saga de películas A Tres Metros Sobre el Cielo, el joven gallego se convirtió en un fenómeno de masas, cuyos pósters llenaban las paredes de millones de habitaciones por todo el país. Como él, sus trabajaos han madurado y ahora hasta dirige sus propias películas. A sus 38 años, puede presumir de haberse llevado el Goya a Mejor Actor por su papel en No Matarás.

La declaración de amor de Karol G a Mario Casas

A Karol G, que nació en Colombia y se crió en Medellín, le ocurrió lo mismo que a las fans españolas. Mario Casas se convirtió en su amor platónico. "Desde la primera película que vi me enamoré; luego, empecé a buscar más y a ver otras películas, me veía entrevistas y, como persona, me cautivó", dijo la artista en una entrevista con EFE en 2017.

No ha sido la única vez que la artista ha hablado de su devoción por el intérprete. "Estoy completamente enamorada de Mario Casas, el actor español de A Tres Metros sobre el Cielo. Hombres, vean esa película para que aprendan cómo es que un hombre tiene que enamorar a una mujer", decía entre risas en un clip que se ha viralizado en redes sociales donde asegura que también es su intéprete favorito.

La frase de 'El Barco' que los conecta

Tanta es la admiración de la artista por Casas que incluso se inspiró en la serie El Barco para su propia música. La artista incluyó en su disco KG0516 un tema con el mismo nombre que la serie que protagonizó el actor entre 2011 y 2013 y que contaba la historia de los tripulantes del Estrella Polar, que tras una tormenta viajan a la deriva perdidos en alta mar.

La canción, que habla de un desengaño amoroso, termina con la misma frase con la que Mario Casas cierra la ficción en su último capítulo, aunque con un ligero cambio. "Por eso en la vida real no hay finales felices, ni finales tristes. Solo existen los nuevos comienzos", dice Casas, mientras Karol hace referencia a su mundo. "Porque en mi mundo no existen los finales felices, ni los finales tristes... Pero yo creo en los nuevos comienzos".

Se siguen mutuamente en Instagram, pero no se han conocido

No hay pruebas de que se hayan conocido, pero eso no significa que no lo hayan intentado. Se siguen mutuamente en Instagram e incluso la colombiana itentó ficharlo para que protagonizase uno de sus videoclips musicales.

"Ya tuvimos un acercamiento para tenerlo en un vídeo, pero estaba grabando una película en España", contó a People, refiriéndose a la película El Fotógrafo de Mathausen.

Según contó, "él me escribió para decirme que ojalá en el futuro podamos trabajar juntos porque le encantaba lo que estoy haciendo".