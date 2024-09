Ricardo Darín, de cerca: su hijo y su nuera Úrsula Corberó, su mujer y su desencuentro con Hollywood

Ricardo Darín es uno de los actores argentinos más reconocidos del mundo y vuelve a España para promocionar Escenas de vida conyugal, su nueva obra de teatro, aunque su relación nuestro país se extiende incluso al plano familiar.

Suegro de Úrsula Corberó

Ricardo Darín es el padre de Chino Darín, pareja desde hace siete años de la actriz española Úrsula Corberó. El noviazgo entre dos de los jóvenes talentos del cine en español comenzó durante el rodaje de La Embajada, la serie española que protagonizó Chino Darín y en la surgió la chispa entre ambos.

Desde entonces, y a pesar del alejamiento obligado por sus respectivas carreras profesionales, ambos han mantenido una relación de la que, de vez en cuando, sus seguidores pueden observar gracias a las publicaciones en redes sociales.

De hecho, Ricardo Darín sabe de primer mano cómo es su nuera ya que, durante la pandemia, tuvo que convivir durante dos mese con ella, una experiencia que relató en El Hormiguero. "Fue intenso pero en el mejor de los sentidos", explicó, "fue una suerte que a los dos les pillara este tema de la pandemia de este lado. En realidad Úrsula quedó atrapada aquí, porque tenía que volver a España, pero no pudo porque se cancelaron todos los vuelos". Además, también ha alabado sus virtudes profesionales al afirmas que "tiene luz, es fantástica, divina, muy buena actriz".

Florencia Bas, el amor de Ricardo Darín

La relación de Ricardo Darín con Florencia Bas parece escrita para un guión de cine. Doce años menor que el actor, Florencia tuvo claro desde el primer momento que quería conquistar al actor y, por ello, ideó un encuentro en una pizzería cercana al teatro donde actuaba Darín con la ayuda de una amiga.

Fue ahí donde ambos sintieron un flechazo que se extiende hasta la actualidad y que tomó forma muy rápidamente. La pareja se conoció en 1987, se casó en abril del año siguiente y en 1989 fueron padres de su primer hijo, Ricardo Mario (Chino Darín) y, después, de su hija Clara. Sin embargo, la pareja también tuvo una etapa de flaqueza ya que decidieron darse un tiempo durante dos año para reconducir su situación hasta hoy.

La complicada relación con Hollywood

Ricardo Darín siempre ha preferido mantenerse al margen de las grandes producciones norteamericanas, a pesar de ser uno de los actores más reconocidos de habla hispana, y el actor no tuvo reparos en sincerarse hace más de diez años con el presentador Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos.

“¿Qué te pasa con Hollywood?”, le preguntó el presentador, una cuestión para la que no se dejó ni un detalle en su repsuesta. "Nada. Nada en especial. No me quita el sueño ni me vuelvo loco. Puede ser que tenga que ver la edad. Yo vengo de una generación donde lo máximo que podía pasar era que tenías que hacer novelas porque ese era el mercado internacional. Si vos querías tener trascendencia internacional... Tampoco me interesa eso. Me suena muy cholu".

Una respuesta a la que Fantino no terminaba de dar crédito, pues Darín se perdía así "el lujo de Los Ángeles, grandes casas...", sabiendo que un actor de su categoría habría tenido "propuestas. "Ni vale la pena mencionarlas", respondió el de Bueno Aires. "A mí me ofrecieron solo una vez una cosa contundente (...) Era para la película Hombre en llamas, con Denzel Washington", rememoró.

"Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano. ¿Por qué querés que yo haga un narcotraficante mexicano? ¿Para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos? El país (por Estados Unidos) que mayor consumo tiene en la faz de la tierra… No me gustó. Y segundo, yo me quería venir a mi casa, hacía seis meses que estaba en Madrid y quería ver a mi mujer y a mis hijos", contestó de forma contundente.