¿Quién es Chino Darín? Su padre Ricardo Darín, el trastorno que sufre y cuantos años lleva con Úrsula Corberó

Actor, productor de cine y presentador de televisión. Chino Darín (Buenos Aires, 1989) representa la continuación de un linaje de celebridades que iniciaron sus abuelos Ricardo Darín y Roxana Darín, ambos actores. Su padre y su primo son actores, su tía es actriz...

El joven siguió los pasos de su padre y también se dedica a la interpretación. Debutó en 2010 en la telenovela Alguien que me quiera y dos años después hizo su primera película En fuera de juego junto a Fernando Tejero. Como curiosidad, en esta Ricardo Darín tuvo un breve papel y fue la primera vez que padre e hijo compartieron rodaje.

Hasta 2016, todos los proyectos en los que Chino trabajó fueron en Latinoamérica y su primer rol en España lo logró en el film La reina de España. Durante los últimos años, lo hemos podido ver en superproducciones como El reino, Historias para no contar o la reciente Mano de Hierro.

Su padre, Ricardo Darín, triunfa como actor

De tal palo tal astilla y Chino Darín es el mejor ejemplo porque es hijo de la estrella argentina Ricardo Darín (67 años), que comenzó en el mundillo cuando solo tenía diez años y rápidamente se catapultó a la fama. Nueve reinas, Luna de Avellaneda, El secreto de sus ojos, El baile de la Victoria, Relatos salvajes o Truman son algunos de los proyectos en los que ha trabajado.

Ricardo Darín y Chino Darín

Chino es fruto del matrimonio de Ricardo con Florencia Bas, una fan y estudiante de 18 años con la que se casó en 1988. En 1999 se separaron durante un tiempo, aunque terminaron reconciliándose. Un año después de la boda -1989- trajeron al mundo a Chino y en 1993, llegaba al mundo Clara, la primera hija de Ricardo. Ha heredado el talento familiar, pero ella se dedica al mundo empresarial y posee varias marcas de ropa, joyas y cerámica.

Padre e hijo tienen una excelente relación y Ricardo presume de haber llegado donde ha llegado por sus méritos y no el apellido familiar. "Me tenía preocupado, que le hicieran pagar a él cuentas mías, por ejemplo. O que dijeran 'claro, como es el hijo de'", contó.

"Afortunadamente, es un tipo inteligente, y eligió un camino completamente distinto. Nunca dependió de mí, todo lo contrario: hizo todos los castings y pruebas que había que hacer, fue rebotado de muchos, aceptado en muchos otros, investigó su propia caja de herramientas lenta, prudente y conscientemente y se hizo un camino propio", añadió.

El trastorno que sufre Chino Darín

Chino Darín sufre narcolepsia, un trastorno del sueño que genera somnolencia durante el día, tal y como recoge la Clínica Mayo. "Las personas con narcolepsia pueden tener dificultad para permanecer despiertas durante mucho tiempo. Se duermen de forma repentina", cita la mencionada web.

El argentino lo reveló durante su visita a El Hormiguero en 2019, donde reconoció que le pasa desde pequeño: "Me voy a dormir y duermo. El tema es despertarme… No me surge con la misma facilidad que quedarme dormido".

Incluso contó una escalofriante anécdota que le pasó como consecuencia de la dolencia: "Una vez me dieron por muerto porque creían que estaba muerto. Todo sucedió después de una noche en la que había quedado con mi familia. Había salido la noche anterior", dijo.

"Duermo muy profundamente y muchas horas. Nadie daba conmigo. Empezaron a rastrear. Desesperados, llamaron a la policía, los hospitales, la morgue… Termina un amigo mío que tiene la llave de mi casa. Abren la puerta del apartamento, se mete mi amigo en la cama. Entra y me dice: ¡Chino! Como no reacciono, dice: '¡No, Chino!'", desarrolló.

Por suerte todo quedó en un susto y no fue a mayores.

Su relación con Úrsula Corberó

Chino Darín es el actual novio de Úrsula Corberó. Se conocieron en 2015 en el rodaje de La embajada, la primera serie española que protagonizaba el argentino. "Él es divino, no me había pasado nunca, estar trabajando y que surja así el amor, pero hay cosas que son inevitables, suceden, pasan y hay que tratarlas con naturalidad", reveló ella meses después.

Chino Darín y Úrsula Corberó

En una entrevista en El Hormiguero, Ricardo Darín contó que pasó la cuarentena es su casa confinado tanto con su hijo como con su nuera. Describió la situación como "intensa en el mejor de los sentidos". "Fue una suerte que la pandemia los pillase de este lado, en realidad Úrsula quedo atrapada aquí porque tenía que volverse a España, pero no pudo porque se habían cancelado los vuelos", contó.

Chino y Úrsula pasaron dos meses en casa de Ricardo Darín, que afirmó que fueron una gran compañía y además de repartirse las tareas del hogar, tuvieron la suerte de poder conocerse más en profundidad al estar conviviendo 24 horas al día.

Desde entonces, el amor no ha dejado de ir a más y en 2022 tomaron la decisión de mudarse juntos a Barcelona.

La pareja feliz vivió uno de los momentos más blanditos a finales de 2022 en los Premios Platinos, cuando le preguntaron a él qué era lo que más le gustaba de España y respondió: "Mi mujer". Los reporteros quisieron que hablara más de la actriz y aclaró: "No puedo definirla. Si la defino, la limito".

Un amor estable y discreto que del que no han alardeado en exceso.