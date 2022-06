Ricardo Montaner revela cómo fue el parto en casa de Evaluna: así nació Índigo

Camilo y Evaluna se convirtieron en padres el pasado 6 de abril. La pareja anunció el nacimiento de su hija de Índigo el día 9 publicando en Instagram varias imágenes del parto y una foto de los pies de la recién nacida.

"Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar", escribió el cantante colombiano confirmando que la pequeña vino al mundo en casa.

Que no acudirían al hospital es una decisión que ya se conocía. El padre de Evaluna, el cantante Ricardo Montaner, la había comunicado días antes en una entrevista: "No sabemos si es nena o nene. Va a nacer en casa, va a nacer a través de una partera, como nací yo hace sesenta y pico de años. Va a nacer de forma muy natural, probablemente en agua. Eso lo van a decidir en el momento". Las imágenes confirman que el parto fue en una piscina.

Ahora, el cantante argentino ha vuelto a dar detalles del parto en otra entrevista en la que ha relatado que fue un momento muy familiar y ha contado también qué le pareció la decisión de su hija.

Los detalles del parto en casa de Evaluna

"El hecho de que Eva tomara la decisión de parir naturalmente, sin ni siquiera una aspirina… Es importantísimo. Como papá, yo decía: '¿No será mejor en un hospital, que tiene todo lo que se necesita? Por si acaso…'. Mi esposa me respondía: '¿Por qué no te quedas tranquilo y no lo asumes como algo maravilloso, sin pensar todos temores? Todo va a salir bárbaro", ha contado sobre cómo recibió la decisión de Evaluna y Camilo.

"Lo único que teníamos que hacer era estar tranquilos. Estuvimos desde la noche anterior en vigilia, entre todos sus hermanos y yo, sentados en la sala, mientras Eva hacía su trabajo al lado de Camilo y con Marlene [madre de Evaluna]. Sin lugar a dudas, el momento del parto fue mágico, de los tesoros más grandes que uno puede tener en el corazón como recuerdo", ha añadido sobre la noche del 5 al 6 de abril de 2022.

Esa noche también estaban en casa Mauricio y Ricky Montaner, conocidos musicalmente como Mau y Ricky. Ellos también estuvieron presentes en el gran día de su hermana.

Marlene, la madre de Evaluna, se preparó para ese día, según contó ella misma en People: "Me capacité como doula, tomé todo el curso, pero no lo hice para atender a Evaluna, porque realmente me da mucho nervio”. Ese día acompañó a su hija y vistió a su nieta con la ropa de Evaluna.