Rihanna y ASAP Rocky: la diseñadora Amina Muaddi habla sobre la supuesta infidelidad

Te interesa Qué ha pasado entre Rihanna y ASAP Rocky y por qué se habla de que han roto

Rihanna vive la recta final de su embarazo en plena crisis de pareja con ASAP Rocky. El rumor que circula desde hace días es que el rapero ha sido infiel a la cantante y empresaria con la diseñadora Amina Muaddi, amigo de ambos y colaboradora en varios proyectos de Fenty.

La pareja (o expareja, ya no se sabe) ha hecho oídos sordos ante estas publicaciones, mientras que Muaddi ha preferido no callarse. La diseñadora, tercera en discordia en esta historia ha roto su silencio y ha compartido un largo comunicado a través de Instagram Stories.

"Siempre he creído que una mentira sin fundamento que se expande en redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chisme, fabricado con una intención tan maliciosa, no sería tomado en serio, pero las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad rápida para hablar de temas independientemente de los hechos. Por eso que tengo que hablar, porque esto no está solo dirigido hacia mí, sino que está relacionado con gente a la que tengo gran respeto y afecto. Mientras Rih continúa con su vida serena de embarazada y como la mejor vestida, yo me vuelco en mi negocio - Les deseo a todos un hermoso fin de semana de Pascua".

La relación de Amina Muaddi, ASAP Rocky y Rihanna

Amina Muaddi, a la que señalan como causante de la ruptura de ASAP Rocky y Rihanna por haberse acostado con el rapero, dice en Instagram tener "gran respeto y afecto" a la de Barbados.

La diseñadora tiene una estrecha relación laboral con la cantante. Muaddi, de 36 años y dueña de su propia firma de zapatos, colabora en Savage x Fenty, la empresa de moda de Rihanna, y también ha diseñado colecciones de calzado con A$AP Rocky.

Lleva trabajando con Rihanna desde que lanzó su marca de zapatos, que llamó la atención del estilista de la artista. "Me escribió: 'Enhorabuena por esta colección tan maravillosa. Solo quería decirte que compré algunos pares para Rihanna'. No me escribió para pedirme que le mandase un par de zapatos, solo me informó de que los había comprado él mismo", contó en Footwear News sobre el mensaje que le mandó Jahleel Weaver y que dio lugar a un acuerdo de colaboración que se hizo oficial en 2019.