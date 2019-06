Rihanna explica cómo su aumento de peso la inspiró para ayudar a otras mujeres

La cantante acudió a la inauguración de su nueva pop up store en Nueva York y allí contó a la prensa cómo sus curvas la han inspirado para dar un giro a su carrera.

Rihanna lleva tiempo inmersa en el mundo de la moda. La cantante comenzó su faceta empresarial con Fenty Beauty, su marca de maquillaje, y poco después lanzó Savage X Fenty, una línea de lencería diseñada por ella y que es accesible para la mayoría de cuerpos femeninos. Las tallas de las prendas van desde la XS hasta la la XXXL, una variedad inexistente en otras marcas.

Precisamente en la inauguración de su nueva pop up store en Nueva York fue donde la cantante ha explicado cómo los cambios en su cuerpo la inspiraron para crear una línea de lencería con un amplio abanico de tallas. La cantante ha sufrido un aumento de peso en los últimos años, pero no por eso quiere renunciar a vestirse sexy y cómoda. Así que... ¿Por qué no lanzar una colección bonita y adaptada para todas?.

"Siempre estamos intentando motivarnos a nosotros mismos. Nos enorgullecemos de retarnos y de empujarnos a ir más lejos. ¿Cómo podemos transmitir ese mensaje de una forma más impactante?", afirmó la cantante.

A la hora de comprar, sobre todo por Internet, lo más normal es que una modelo de talla normativa luzca la prenda, pero así se ayuda poco a las mujeres con curvas que quieran ver cómo sienta la prenda en un cuerpo más voluminoso. "Tenemos a nuestros modelos fit, que tienen la talla standard de las fábricas, así que solo tienes los modelos en una talla. Pero luego yo quiero ver mi cuerpo en esa prenda, quiero saber cómo se ve con ella una chica curvy, con muslos y con un poco de trasero y de caderas", comentaba Rihanna.

De esta manera, la cantante decidió que para la página web de Savage X Fenty, las modelos serían de diferentes tallas, sin esconder a las mujeres con pecho y curvas. Basta un simple vistazo a la página para saber que Rihanna ha cumplido su palabra.

"Ahora tengo pecho, lo que antes no había tenido... ya sabes, a veces ni siquiera sé cómo dormir, es complicado, así que imagínate lo que es vestirte", explicaba haciendo referencia al momento en el que creó la colección.