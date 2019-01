Rihanna super sexy en su colección de San Valentín

Aunque desde que lanzó ANTI en enero de 2016 Rihanna no ha vuelto publicar música nueva, eso no significa que no esté trabajando. La artista está centrada en su faceta empresarial, tanto en el mundo de la cosmética con Fenty Beauty como en la de la moda con su firma de lencería Savage X Fenty.

Uno de los puntos fuertes de Savage X Fenty es el amplio abanico de tallas y formas de un mismo modelo, para adaptarse a todo tipo de cuerpos. En septiembre presentó su nueva colección en la semana de la moda de Nueva York, pero ahora ha lanzado una nueva con motivo de San Valentín, en la que como es habitual, predominan colores como el rojo y el rosa.

La propia Rihanna encabeza la campaña publicitaria posando con un sensual conjunto de lencería fucsia con guantes de terciopelo rojos.

Pero no solo podemos encontrar lencería en esta nueva colección. En Savage x Fenty también encontramos algunos accesorios eróticos y han lanzado unos nuevos modelos con motivo de esta fecha tan señalada donde podemos encontrar antifaces, pezoneras, látigos, azotadores o esposas.