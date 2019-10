Tras romper con Travis Scott, Kylie Jenner se va de fiesta con su ex Tyga

Aunque se desconoce el motivo de la ruptura, son muchos medios los que aseguran que Kylie Jenner y el rapero Travis Scott han roto tras dos años de relación.

A pesar de que ninguno de los implicados ha confirmado la noticia, la prensa del corazón está encima de ambos, especialmente de la menor del clan Kardashian, para averiguar cualquier posible detalle de la separación.

Y entre toda esta presión mediática el pasado martes Kylie salió a cenar con sus amigas Anastasia 'Stassie' Karanikolaou y Kelsey Calemine al restaurante Delilah, situado en West Hollywood.

Pero sus amigas no fue la única compañía que tuvo Kylie esa noche, ya que tal como ha publicado el portal E! News, la celebrity se vio con su ex, el también rapero Tyga. Pero lejos de ser un encuentro polémico, una fuente cercana a Jenner aseguraba al citado medio que Tyga "estaba con algunos de los amigos que tienen en común en Sunset Marquis e invitó a Kylie y a sus amigas para que salieran un rato con ellos ya que ya estaban por ahí", asegurando que "no pasa nada romántico" entre ambos.

Otros medios como Daily Mail han publicado imágenes donde se ve tanto al rapero como a Kylie y a sus amigas entrando a Sunset Marquis, pero solo se vio abandonarlo a Tyga, Anastasia y Kelsey un tiempo después. Otro testigo que se encontraba en el local aseguró que Kylie había utilizado otra salida para despistar a los fotógrafos.