Rosa López se disculpa por su inglés durante su divertida intervención como portavoz del jurado español en el UMK 2022

Este fin de semana se llevaba a cabo el Festival Musical UMK 2022, el Benidorm Fest finlandés. El mejor valorado en el certamen musical se convertiría directamente en el representante del país en Eurovisión y Rosa López intervino durante la gala como portavoz del jurado español (formado también por los cantantes Miki Núñez y Lucía Pérez).

La intérprete conectaba por videoconferencia con las presentadoras del festival y nada más comenzar se disculpó por su dominio del idioma. "Perdón por mi inglés. No hablo inglés", dijo, adelantándose por si metía la pata más adelante.

Las presentadoras finlandesas quisieron saber qué significó para la cantante su paso por Eurovisión en 2002 con el tema Europe's Living a Celebration. Aunque vaciló un poco y dedicó unos segundos a buscar las mejores palabras para expresarse, López terminó diciendo: "Me encantó mi experiencia porque para mí la música es el mejor lenguaje para comunicarnos entre todos los países".

The Rasmus, representantes de Finlandia en Eurovisión 2022

Una vez terminadas las formalidades, Rosa López repartió los puntos del jurado español, que otorgó 12 puntos al grupo Bess y su canción Ram Pam Pam. Este apoyo no les fue suficiente y finalmente fueron los conocidos The Rasmus los favoritos de la noche, logrando convencer tanto al público finlandés como a su jurado profesional. Viajarán al TuríN con el tema Jezebel.

Una vez terminada la conexión, Rosa López hizo un directo con sus fans en el que explicó lo insegura que se vio por sus titubeos con el idioma. "Me puse nerviosa porque no se escuchaba bien, y entre eso, el retardo y que se oía reírse al público he tenido un déjà vu de cuando me hacían bulling en el cole", contó.