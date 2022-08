Rosa López: su espectacular cambio físico y su secreto para conseguirlo

Rosa López está viviendo su mejor vida. La ganadora de la primera edición del talent musical Operación Triunfo lleva una vida envidiable a ojos de muchos que no son capaces de tener una rutina deportiva constante. Y Rosa, con su constancia, ha conseguido una espectacular transformación física.

La cantante perdió 40 kilos tras salir de la academia hace 21 años, y ahora lleva una vida repleta de hábitos saludables que muestra con orgullo y pasión en sus redes sociales, donde podemos ver las increíbles rutinas deportivas que hace la cantante diariamente con las que se mantiene saludable y en forma.

El deporte, su gran descubrimiento

En uno de sus post, Rosa se sinceró sobre su relación con el deporte: "Ya sabéis que el deporte fue mi gran descubrimiento, me encontré a mi misma y desde entonces es un pilar fundamental para mi. Me ayuda a alinearme y me hace sentir viva. Para mi es tan importante como cuidar mi voz, tener buenos hábitos en alimentación y estar cerca de mi familia".

También ha respondido a todos aquellos que quieren saber su secreto: "Muchos me preguntáis sobre alguna formula milagrosa, y la única fórmula es constancia y buenos hábitos".

Lleva una dieta vegana

Rosa no solo ha cambiado su rutina deportiva, también la alimenticia, para llevar una vida de hábitos saludables 360. Para ello ha adoptado una dieta 80% vegana, según apunta Lecturas, que ha recogido algunas declaraciones sobre la dieta alimentaria de la artista:

"Me va de maravilla el mundo vegetal, me hace sentirme libre y conectada a todo y a todos. Llevo muchos años conectando con nuevos hábitos, como el de comer siempre limpio y lo más simple y correcto posible", señalaba. Las legumbres, fruta, verduras y frutos secos son sus mejores aliados.