Rosa López habla de sus problemas económicos: "Tuve que venderlo todo"

La vida de Rosa López cambió hace 20 años cuando un 22 de octubre de 2001 pisó por primera vez la Academia de Operación Triunfo. Una primera edición que se convirtió en un absoluto fenómeno en España y del que miles de telespectadores la hicieron ganadora. Tras el éxito del programa llegó Eurovisión y el inicio de su carrera como cantante.

Pero no todo ha ido sobre ruedas durante estas dos décadas y la artista granadina se ha enfrentado a algunos problemas económicos. Así lo ha explicado en una entrevista para la revista Semana, donde reconoce que uno de sus sueños es tener una casa en Madrid.

"Vivo en un pisito en el que tengo muy poco espacio que compré hace años, aunque sigo pagando la hipoteca", ha explicado a la publicación. Pero este piso llegó mucho después de su salida de OT. "Yo tuve una casa, un BMW X5, un chalé en Granada... Todo eso lo tuve que vender en una época de mi vida", ha confesado explicando por qué tuvo que comprarse un piso más pequeño después.

Aún así, Rosa recuerda con mucho cariño todo lo que le ha brindado el programa: "No podría pagar las amistades que tengo, la suerte que he tenido con mi trabajo o todo lo que he aprendido".

Una suerte que también ha encontrado en el amor, junto a su actual pareja Iñaki García, un policía de 44 años con el que incluso se está planteando pasar por el altar: "Quiero que mi novio me pida matrimonio. Estoy muy enamorada y quiero una vida con él".