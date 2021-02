Rosa López presenta su novio Iñaki García: “Sentimos que nuestro amor es definitivo”

Por fin parece que lo ha conseguido. Rosa López ha encontrado al amor de su vida. Se llama Iñaki García, tiene 44 años, es policía en Asturias y le ha robado completamente el corazón a la cantante.

Según comentaba la artista en una entrevista a la revista Hola, la pareja se conoció en un concierto de Marta Sánchez durante el 2019. Por como ella misma lo relata, parece que fue cosa del destino. "Yo no suelo salir, pero, casualmente, el día que nos conocimos acudí a un concierto de Marta Sánchez. Estuve en la parte de los técnicos viendo la actuación junto a otros artistas y, poco a poco, nos dimos cuenta de que la salida iba a ser complicada por la cantidad de gente que había. En ese momento aparecieron Iñaki y su perro policía y nos ayudaron a salir", explicaba a esta misma revista.

Para ella, su encuentro "fue mucho más bonito que un flechazo". "Él me pidió hacerse una foto conmigo y yo le comenté que también quería tenerla. Nos intercambiamos los números de teléfono y lo invité a cenar para agradecerle la ayuda que me había prestado. Era, en el fondo, una excusa para volver a verlo", explicaba sobre el momento en el que decidió conocerlo.

Meses más tarde ya habían creado las bases de una bonita amistad que, poco a poco, fue convirtiéndose en algo más. "Ambos sentimos que nuestro amor es el definitivo, para toda la vida. Es un amor basado en el respeto, la comprensión, el humor y la alegría", explicaban.

Sin embargo, pese a afirmar que se encuentran muy enamorados, parece que no van a sonar campanas de boda. La artista y el policía se encuentran muy a gusto con su relación actual y descartan por completo el matrimonio a corto plazo.

¿BEBÉ A LA VISTA?

Por otro lado, sí que tienen en mente la posibilidad de ser padres. "Todavía no soy madre y voy tarde ya, pero el día que sea madre, me muero. ¡Lo que tienen que pasar los padres! La maternidad es algo que se me está pasando por la cabeza porque yo veo un niño y se me cae la baba, lo quiero coger y quiero tener uno", explicaba a la revista.

Y es que la cantante cumplía este mismo mes de enero cuarenta años. Lo celebraba con un espectacular topless en las redes sociales, en donde agradecía a todos sus seguidores y amigos el apoyo que había recibido durante todos sus años de carrera.