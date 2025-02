Rosa López, triste por no haber sido invitada a los Goya en Granada, su ciudad: "Yo tenía que estar"

"¿Por qué no me ha llamado nadie?"

Los Goya 2025 ha sido un evento muy comentado por todos los homenajes que se hicieron en la ciudad de Granada. Por ejemplo, artistas como Lola Índigo y Dellafuente, de dicha ciudad, homenajearon al poeta Federico García Lorca.

Pero una artista granadina no fue invitada pese a su gran repercusión desde que ganara Operación Triunfo: Rosa López. La cantante se ha pronunciado al respecto ante Europa Press, y ha mostrado su tristeza por no haber sido invitada a la ceremonia, celebrada en su tierra este año.

"Enfadada no, pero jolín, no te voy a mentir. He sentido la sensación de, ¿por qué no me ha llamado nadie? Llevo a Granada siempre por bandera: el polígono, Granada, Armilla...", ha reflexionado, visiblemente afectada.

La cantante ha contado que llevaba años pensando en ese momento, que habría sido muy especial para ella: "Además, llevo años hablando con mi amiga, que me comentó hace cuatro años que no podía faltar en los Goya, que llegaban a Granada".

"Yo tenía que estar, era lo nunca visto en Granada. Y me acordé de las llaves de las puertas de Granada que me dieron, que no me han valido para nada", ha compartido la cantante, soltando una carcajada.

Rosa ha dejado claro que para ella asistir a los Goya en su ciudad era una oportunidad única y un gran evento en el que estar presente: "Si me habría gustado estar, es mi tierra".