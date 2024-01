Ryan Gosling le gana el Critic Choice Award a Billie Eilish y su cara de confusión y asombro se vuelve viral

No podía creérselo. La reacción de Ryan Gosling al recibir el Critic Choice Award por la canción I'm Just Ken , de Barbie, se ha vuelto viral. Billie Eilish, que también participa en la banda sonora con ' What Was I Made For?' , se llevó el Globo de Oro hace solo unos días.

Los periodistas especializados en el mundo del espectáculo son los encargados de votar y, por lo tanto, elegir los ganadores de los Critic Choice Awards, en los que Barbie batía el récord histórico de nominaciones con 19 candidaturas.

La película de Greta Grewing ha ganado en la categoría de mejor comedia, canción (I'm just Ken), peluquería y maquillaje, diseño de producción, diseño de vestuario y guion original. Un buen puñado de reconocimientos solo superados por Oppenheimer, que se ha impuesto como mejor película y un total de ocho galardones.

Barbie, que ha triunfado con seis premios en apartados algo menores, ha sido reconocida por su exquisita banda sonora. Sin embargo, para sorpresa de muchos, -incluido el mismísimo Ryan Gosling-, la canción premiada no fue 'What Was I Made For?'. El intérprete venció a Billie Eilish y ni siquiera él podía creérselo. No se explicaba que su canción, I'm Just Ken, superase a la composición de Eilish y su hermano Finneas, que hace solo unos días levantaban el Globo de Oro a Mejor Canción.

Las cámaras iban recogiendo las reacciones de los nominados y la que más atención ha acaparado en redes ha sido la de Ryan Gosling. Confundido, con el ceño fruncido, y totalmente incrédulo, la cara del actor se ha vuelto viral.

El ganador del premio a Mejor Canción en los Critic Choice siempre actúa en directo en la gala de los Premios Oscar. Ryan Gosling, si pensabas que te ibas a librar, estás muy equivocado.

El premio lo recogieron Mark Ronson y Andrew Wyatt, compositores, que tuvieron unas palabras de agradecimiento a Goslyng sobre el escenario. "Ryan Gosling, este es tanto tu premio como el nuestro", dijo Ronson. "Hiciste que el público se enamorara de esta canción con tu inigualable interpretación, así que gracias", terminó.

Billie Eilish también se encontraba en la gala y su foto con Dua Lipa no ha tardado en despertar rumores (y sobre todo deseos) de una colaboración musical.

