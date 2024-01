Por qué la banda sonora de 'American Beauty' marcó un punto de inflexión en la carrera musical de Billie Eilish

la historia tras 'What Was I Made For?'

La dupla musical de los hermanos Billie Eilish (22) y Finneas O'Connell (26) es un hecho: el premio Oscar y el Globo de Oro a Mejor canción por 'No time to die' les consagró y lo que ha pasado este domingo ha terminado de colocarles como creadores de bandas sonoras infalibles: se han hecho de nuevo con el protagonismo musical del mundo del cine con el Globo de Oro a Mejor Canción por What Was I Made For?, de Barbie, con el que apuntan a ganar también el de los Oscar.

El historial artístico de Billie Eilish: cine y música

No es casualidad. El cine y la música siempre fueron uno en las vidas de estos jóvenes hermanos. Así lo ha contado Billie en una carta abierta para la revista Vanity Fair donde ha detallado la historia de su vida; la estrecha relación que desde el principio hubo en sus vidas entre ambos mundos artísticos, además de revelar cómo compuso What Was I Made For?, la dirección del videoclip y sus reflexiones sobre el mensaje de la película del año.

El hecho de que su madre Maggie diera clases de composición musical hizo que, cuando Billie empezó a componer a los 11, los ejercicios para entrenar la habilidad de esta dupla fuera ver una película y "anotar las cosas de importancia". "¿Qué está pasando? ¿Qué decían los personajes? ¿Había algún signo interesante en el fondo? Escribe cualquier cosa que destaque para ti y luego compón una canción basándote en eso". Por eso, cuando la cantante se enfrentó al reto de componer la canción, sabía perfectamente cuál era el modus operandi para ello. Realmente, Billie Eilish aprendió a hacer música componiendo bandas sonoras.

"Hay amantes del cine que han visto todas las películas, pero yo tengo películas que he visto un millón de veces. Ese ha sido siempre mi rollo: soy de volver a verlas. Las bandas sonoras siempre tuvieron muchísimo que ver con eso", explica la intérprete en la carta. La banda sonora de Bryan Adams para Spirit o la de Ben Folds para En el abismo son algunas de sus primeras y fuertes referencias. "Fue ahí cuando comprendí que, incluso cuando son una banda sonora ligada a escenas específicas, siguen siendo canciones preciosas. Y entonces di con la música de American Beauty. Escuché una de las canciones por casualidad y me descargué entera la banda sonora de Thomas Newman. Sigue estando entre mis piezas instrumentales favoritas a día de hoy. Aquel fue otro punto de inflexión para mí, el darme cuenta de cuán vital es una banda sonora para el cine y las series", relata.

"Siempre soñé con que una de mis canciones sonase al aparecer los créditos en una película —o en la escena más importante—porque esas canciones se te quedan grabadas.

Cómo compuso 'What Was I Made For?' y la transformación de su significado

Para componer la canción por la que ahora ha sido premiada, junto a su hermano, con el Globo de Oro, tuvo claro qué hacer: alejarse de lo que sentía ("me aburría, no estaba pensando en mí o en mi vida") y centrarse en la perspectiva de un personaje. "Solo después me di cuenta: en realidad sí trataba sobre mí. Es bastante loco. Estaba pensando en un personaje, pero resulta que el personaje soy yo. [...] No puedo explicar cuánto moló sentir que formaba parte de algo que estaba uniendo a gente de todas las generaciones e identidades de género en todo el mundo".

El mensaje potente de su canción corresponde al de la producción, que ha tejido una crítica feminista alcanzable a niños y adultos para ilustrar la realidad de las mujeres. "Tengo mucha misoginia interiorizada —yo no la pedí ni la quiero, pero ahí está— y me estoy reeducando constantemente para no pensar así. What Was I Made For? unió a muchas mujeres de manera tan bella como devastadora: todas teníamos en común los traumas que conlleva ser una mujer en este mundo".

Ser mujer joven en la industria también le ha dado la perspectiva para darse cuenta de la realidad que acecha en custiones de género. "Mi cuerpo, mi cara y habilidades se examinan de una manera que no se da con los hombres. No me di cuenta de lo cercana que sería What Was I Made For? para tanta gente. [...] Como chica considero que la libertad de ser una niña pequeña es algo que en realidad nunca recuperamos, y de lo que no nos damos cuenta hasta que ya no lo tenemos. Sientes que eres una persona y de repente se te quedan mirando hombres adultos, crecen partes de tu cuerpo que no reconoces y te viene la regla. A veces veo niñas de ocho años y pienso '¡Madre mía, fíjate en lo libre que eres!'. Luego llegas a determinada edad y se convierte en la peor etapa de tu vida", se sincera la artista.

Eilish también dirigió el videoclip de la canción, un proceso que le interesaba profundamente y del que quería aprender. "Las bandas sonoras han sido una gran inspiración para mí, y son en parte el motivo por el que quiero dirigir y editar mis propios videoclips. Pienso en la música de manera visual y en lo visual de manera musical".

Billie Eilish - What Was I Made For? (Official Music Video)

Mientras tímidamente desvela que sueña con hacer algo con Phoebe Waller-Bridge, actriz y guionista británica directora y protagonista de Fleabag, define el proceso creativo de What Was I Made For?: "No fue más que admiración mutua" y detalla: "no hubo presión con esta canción. Finneas y yo estábamos ahí sentados como si fuéramos marionetas y la canción nos estuviese componiendo a nosotros. Parecía que no existía un mundo en el que esa canción no se fuese a componer. Estábamos tan conmovidos que fue imparable".

Billie Eilish gana el Globo de Oro a Mejor Canción por 'What Was I Made For?', banda sonora de 'Barbie'