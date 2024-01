Billie Eilish planea escribir un musical junto a Finneas: "Estoy muy emocionada"

Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell se perfilan como dos de los triunfadores de 2024 gracias a su canción What Was I Made For? de la película Barbie.

El tema arrasó en la gala de los Globos de Oro del pasado domingo y se llevó el premio a Mejor Canción, a la vez que está preseleccionada para estar nominada en los Oscar. Podríamos decir que los compositores tendrán un año dulce, como ellos mismos han contado en una entrevista en el pódcast Awards Chatter.

Los O'Connell se han pronunciado sobre su relación con el mundo del cine y las dificultades de escribir bandas sonoras, señalando que cuando comenzaron a escribir What Was I Made For? no pensaban en experiencias personales, sino en la Barbie, aunque sin darse cuenta Billie terminó hablando de ella misma.

"No quise hacer eso. No fue nuestra intención hacer eso en absoluto. Pero está muy claro que tu subconsciente está ahí y cuando algo te conmueve, te conmueve, y creo que eso es realmente genial", ha explicado.

También han confesado que hace años se ponían retos de composición, como por ejemplo una canción que podría sonar en la película de James Bond y el destino quiso que terminaran haciéndolo de verdad en 2020 con No time to die, que aparecía en el film con el mismo nombre y ganaron con ella un Oscar en 2022.

El futuro les depara grandes retos, como dirigir una película o escribir un musical, un plan que podría estar ya muy cerca: "Finneas ya tiene muy buenas ideas para musicales. Estoy muy emocionado de ver cómo resultarán".

👉 Billie Eilish gana el Globo de Oro a Mejor Canción por 'What Was I Made For?', banda sonora de 'Barbie'

👉 Por qué la banda sonora de 'American Beauty' marcó un punto de inflexión en la carrera musical de Billie Eilish