Salen a la luz las imágenes de la boda de Demi Lovato y Jordan 'Jutes' Lutes

La boda entre Demi Lovato y Jordan Jutes Lutes ha sido uno de los acontecimientos sociales más comentados en Estados Unidos. La cantante ha dado el sí quiero en una ceremonia íntima en la Fundación Bellosguardo en Santa Bárbara (California), rodeada de amigos y familiares que han confirmado que "lucía espectacular y sonreía casi todo el tiempo, aunque hubo algunos momentos emotivos que la conmovieron profundamente".

Para un momento tan especial en la vida de Demi Lovato, la cantante ha elegido un vestido blanco perla personalizado de Vivienne Westwood, una de las firmas favoritas de la cantante, rubricando su relación de los últimos tres años, ya que se conocieron durante la grabación del octavo álbum de la autora, Holy Fvck.

Sin embargo, este no ha sido el único estilismo elegido por la autora de Cool for the summer, ya que ha lucido hasta cinco vestidos distintos a lo largo de toda la ceremonia y la preboda, asesorada por la experta Jill Jacobs, que buscaba realzar cada uno de los aspectos de la belleza de Lovato.

Paris Hilton, gran amiga de la cantante, ha sido una de las invitadas más destacadas de la celebración, ya que tuvo a bien ejercer de dj de la boda durante un tramo de la fiesta, poniendo a todos a bailar.

La celebrity no ha sido la única responsable de algunos de los momentos musicales más memorables de la celebración, ya que invitaron al líder de Goo Goo Dolls, John Rzeznik, a cantar uno de los mayores éxitos de la banda, Iris de 1998, para su primer baile romántico. "Fue un momento que nos dejó atónitos. Es nuestra canción favorita y tiene un gran significado para ambas", ha indicado la cantante a la revista Vogue.