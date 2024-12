'Santa Tell Me', la canción de Ariana Grande que empezó como una broma y acabó siendo todo un éxito | Getty Images

En esta época del año, son muchos los artistas que ya suenan con sus propios temas navideños. Atrás quedan los villancicos tradicionales y son muchos los que tienen su canción para estas fiestas. Es el caso de Ariana Grande, quien en 2014 trajo Santa Tell Me. Un tema que actualmente acumula más de 300 millones de reproducciones en YouTube y 1.191 millones de escuchas en Spotify, siendo su canción más popular en esta plataforma. El tema viene incluido en el EP de Ariana Grande Christmas Kisses.

La historia de 'Santa Tell Me'

Lo que muchos no saben es que la composición de esta canción empezó como casi un juego. Al parecer la idea de componer Santa Tell Me vino a ser como una especie de juego interno o 'broma' por parte de Savan Kotecha e Ilya Salmanzadeh, compositores de la canción son de ascendencia india y origen iraní respectivamente, donde rara vez se cumple con la tradición navideña.

“Como equipo, era simplemente esta energía y este sentimiento. Siempre solía tener ideas en la ducha. Creo que debimos haber estado hablando de una canción navideña, Ilya y yo. Pensamos que sería divertido porque él es iraní y yo soy indio; pensamos, 'Eso podría ser divertido si escribiéramos una canción navideña'"contó Kotecha en Songwriting Magazine.

En su relato, el compositor contó más detalles: "Creo que él estaba en Suecia en ese momento. Sé que fue en julio. Estaba en la ducha en Los Ángeles y simplemente me vino a la cabeza. Tengo la nota de voz en alguna parte. Simplemente, salí de la ducha, llené el teléfono de agua y la grabé. No sé si esa fue la primera nota de voz, pero dije: 'Oye, Ilya, prueba esto como una canción navideña... para Ari', o salí de la ducha y la grabé de nuevo".

Tal y como cuenta Kotecha, se pusieron a trabajar en el tema. "No hubo obstáculos en ese momento, realmente. Y es sorprendente cómo ha perdurado. Ilya siempre lo decía también. Él decía, 'Esta va a ser una de las mejores canciones navideñas modernas de la historia, te apuesto'", añade.

El éxito de 'Santa Tell Me'

La canción llegó a conseguir el oro en la lista Holiday 100 de Billboard, manteniéndose en esta lista hasta 56 semanas y estuvo hasta 27 semanas en el Billboard Hot 100, donde rozó el top 10. Este tema lo interpretó la artista de we can't be friends en el escenario de los premios Grammy en 2014.