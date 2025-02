Santi Millán habla de la reacción de su mujer y sus hijos cuando se filtró su vídeo sexual

El escándalo sacudió el mundo de la televisión y la crónica rosa a principios del verano de 2022.

Un vídeo de Santi Millán manteniendo relaciones sexuales con una misteriosa mujer comenzó a moverse por las redes sociales como la pólvora. Aunque tan solo estuvo disponible unas pocas horas, ese tiempo bastó para que todo el mundo tuviese algo que decir o comentar. Tanto su filtración como su difusión suponía un delito contra su honor, su intimidad y su propia imagen.

Su mujer, Rosa Olucha, fue la encargada de defender a su marido con unas contundentes palabras. Eran un matrimonio abierto, así que no existía traición alguna y todas las acusaciones de infidelidad quedaron desmentidas. "Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya", decía poco después, y lo que empezó como una tormenta terminó en agua de borrajas. Quizá los más perjudicados en ese momento fueron sus dos hijos, Marc y Ruth, que en aquel momento eran menores de edad. Ahora tienen 19 y 16 años, respectivamente.

Ahora, con el tema ya superado —a nivel personal, porque a nivel legal tiene dificultades— y la perspectiva del tiempo, Millán asegura que entiende las burlas y bromas que recibió al respecto. Además, cuenta orgulloso que su familia reaccionó muy bien.

"Lo que más me jode era la gente que hacía juicios de valor porque dices, hostia, es que no me conoces. No sabes cuáles son las circunstancias, no sabes nada, estás juzgando a partir de una cosa que has visto y que, además, no tendrías que haber visto, y ya está. Pero yo lo encuentro lícito, que la gente se burle. ¡De hecho, yo seguramente también lo habría hecho! Además, mis hijos actuaron de forma súper madura cuando filtraron el vídeo. Y también mi mujer", asegura en una entrevista con Diari Ara.

Para el presentador, un vídeo practicando sexo no supone nada que delictivo ni de lo que avergonzarse. "A las cosas les tienes que dar la importancia que tienen realmente, no la que la gente le da. ¡Y tampoco hay para tanto! Habría sido peor si hubiera salido un vídeo en que le diera una patada a un perro, o haciendo alguna cosa realmente ilegal, no lo sé. Pero eso mío, quieras o no, lo hace todo el mundo que puede, sea con más o menos gracia", zanja.