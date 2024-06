Sebastián Yatra habla sobre su supuesta relación abierta con Aitana

Te interesa Aitana desvela la fecha de lanzamiento del primer single de su cuarto álbum

¿Aitana y Sebastián Yatra vuelven a ser pareja tras su ruptura? ¿Han iniciado una relación abierta?

Estas son algunas preguntas que plantean las últimas noticias sobre ambos artistas, que mantuvieron una relación amorosa hasta que el pasado mes de noviembre Yatra desveló que "los dos" estaban solteros.

Pero parece ser que estos últimos días la situación ha cambiado, sobre todo desde el estreno de su tercera colaboración musical, donde ambos hablaban de su ruptura. La canción la titularon Akureyri y vio la luz el pasado 25 de abril.

Todo esto daba pistas de que la pareja, aunque había roto su relación más íntima, seguían manteniendo el contacto y una bonita amistad. Pero a finales de la semana pasada, Europa Press capturó imágenes de Aitana y Sebastián Yatra saliendo juntos de la casa que el colombiano tiene en Madrid. "Pues sí, muy feliz, la verdad", respondía la artista cuando le preguntaban si estaba contenta.

Aitana y Sebastián Yatra | Europa Press

Nuevas declaraciones de Sebastián Yatra

Tras esta noticia, el cantante ha compartido con la prensa española su versión sobre la situación actual de la pareja. De nuevo, Europa Press ha tenido la oportunidad de hablar con Yatra para preguntarle concretamente sobre la supuesta relación abierta que podría mantener con la catalana.

"No, no, no... ustedes sacan conclusiones de cualquier cosa", respondió tajante pero con buen humor.

La agencia de noticias también quiso preguntarle sobre la cercana relación que mantiene Aitana con el actor español Arón Piper: "No. Cada quien puede tener amigos y amigas y pasarlo bien. No me preocupo", dijo.

Por último, el cantante le dedicó unas palabras a Aitana ante la pregunta de Europa Press por las bonitas declaraciones de la artista en una reciente entrevista: "Yo también la quiero mucho", concluyó.