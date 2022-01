El secreto de Vicky Martín Berrocal que la ayudó a perder 20 kilos en un año

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en un auténtico ejemplo de 'glow up' físico durante los últimos meses. Tras descubrir en unas analíticas que tenía obesidad, la diseñadora de moda se propuso cambiar su forma de vivir: no por estética, sino por salud.

Para la empresaria lo más importante ha sido, sin duda alguna, revertir los problemas que ha tenido con la comida y huir de esa relación insana con las dietas, que la ha llevado a hacer auténticas "barbaridades". "Yo he vivido toda mi vida a régimen", confesaba recientemente Martín Berrocal, que ha recordado que "tener unos kilos de más no es saludable".

Así, nos ha demostrado en estos 11 meses con su cambio físico lo fácil que es combinar una buena alimentación con ejercicio físico para conseguir la forma muscular ideal. 20 kilos menos y una sonrisa en la cara tras haber alcanzado su objetivo, que ha conseguido gracias a unos pequeños consejos que ha compartido en sus redes sociales.

¿Cómo Vicky Martín Berrocal perdió veinte kilos?

A través de su cuenta de Instagram, la diseñadora ha respondido a las preguntas de sus seguidores, resolviendo algunas de las dudas más frecuentes de estos. Desde su altura hasta sus tatuajes, Martín Berrocal no se ha dejado ningún detalle en el aire, incluido también su cambio físico, uno de los temas más recurrentes tras su severa pérdida de peso.

Ante la pregunta de la dieta que había seguido, Vicky Martín Berrocal señalaba que la clave para mejorar su alimentación ha sido ponerse en las manos de un endocrino y ha recordado que no todos los planes nutricionales valen para todo el mundo.

La empresaria ha confesado que no ha sido fácil ponerse manos a la obra, pero que quererse a sí misma ha sido el motor de su constancia para la mejora de su alimentación y la actividad física que ha realizado durante estos meses.

Sin embargo, lo que más ha destacado sin duda alguna la diseñadora es que hay que dejar a un lado el régimen: "Olvídate de las dietas milagro", respondía al ser preguntada por los kilos que había perdido en este último año, junto a una foto en la que ha presumido de su nuevo tipazo con un vestido muy ceñido a su cuerpo.

Y es que es cierto lo que dice Vicky Martín Berrocal: las transformaciones fáciles no existen. De hecho, este tipo de dietas pueden tener nefastos resultados, tal y como ella misma ha explicado con anterioridad, pues el efecto rebote puede ser mucho más perjudicial para tu salud. "Me he pasado una vida inventando dietas", relataba ella misma, que ahora ha sabido encontrar el punto exacto para reencauzar su físico y mejorar su salud.