Vicky Martin Berrocal se sincera tras perder 20 kilos: "Me costaba levantarme de la cama, me faltaba el aire"

Aunque el pasado mes de noviembre aseguraba que nunca se había preocupado por la talla que usaba, Vicky Martin Berrocal quiso cambiar sus hábitos para mejorar su calidad de vida. En enero de 2021 se proponía bajar de peso para ganar en salud, una decisión que no venía motivada por su aspecto físico, sino porque su cuerpo había empezado a dar síntomas preocupantes por culpa de los kilos.

"Mi problema de sobrepeso hacía que me fatigara muchísimo, me costaba levantarme de la cama o el sofá, a veces me faltaba el aire y por las noches dormía mal", cuenta la televisiva en su último proyecto, Más grande que yo, con el que se busca cambiar el relato y la percepción que la sociedad tiene sobre las personas que sufren obesidad o sobrepeso. "No somos conscientes de que es un problema de salud más que un aspecto físico", añade Berrocal, que mantiene que nunca se ha sentido presionada por su físico. Estaba orgullosa de sus curvas, pero la salud es lo primero: "Tener unos kilos de más no es saludable, te puede llevar a sufrir otras enfermedades".

Vicky Martín Berrocal durante un evento en Vitoria // Gtres

"La obesidad es una enfermedad en la que influyen muchos factores, no es ni una debilidad ni un defecto de la persona", asegura la diseñadora, que en once meses ha conseguido perder 20 kilos. Además, Berrocal recalca la importancia de acudir a profesionales especializados que sepan asesorar a nivel personal e individual, sin caer en peligrosas dietas milagro. Asegura que lo importante es "encontrar el peso ideal de cada uno atendiendo a unos criterios médicos que garanticen una buena salud y mejoren la calidad de vida de cada persona". Priorizar la salud por encima de la estética es la clave para conseguir los objetivos.

Vicky Martin Berrocal pierde 18 kilos en seis meses: las fotos del antes y el después // Gtresonline

Así fue su cambio: el antes y el después

Vicky Martin Berrocal contó con la ayuda de la entrenadora personal Crys Díaz, que también pone en forma a otros rostros conocidos como Dulceida o Laura Escanes. Con ella realizó una rutina de ejercicios que, unida a los cambios en su alimentación, terminó dando los resultados esperados. En verano eran 18 kilos los que había perdido desde que se propuso adelgazar.

"El 6 de enero este cañón empezó un reto de entrenamientos en directo y alimentación saludable ¿Resultado? - 18 kilos, más feliz, más energía, mejor piel, mejor todo...Ahora toca disfrutar de las vacaciones, seguir activos, descansar... y el 1 de septiembre estamos de vuelta para conseguir más cosas", contaba la entrenadora en Instagram.

Vicky Martin Berrocal // GTRES

Dos meses después de haberse propuesto ganar calidad de vida, la celebrity hablaba en una entrevista con Divinity sobre la relación tóxica que acabó teniendo con la comida. "He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento, no me regalaba una lechuga con tomate, me regalaba un plato de pasta y a dormir", dijo antes de asegurar que la talla no le importaba, pero sí su salud: "He tenido una 40 y he estado muy bien y he tenido una 46 y he defendido eso, esa es la actitud", dijo.